محافظ الفيوم يطالب أوائل الثانوية العامة والأزهرية بمواصلة التفوق





شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، حفل تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2019/ 2020، الذي أقيم بنادي قارون الرياضي، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وممثل المنطقة الأزهرية بالفيوم، والمهندس أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ومديري الإدارات التعليمية، وأولياء أمور الطلاب المكرمين.





وفي بداية كلمته، وجه محافظ الفيوم رسالة لجميع المشاركين بالحفل قائلًا "حافظوا على أنفسكم، لأن فيروس كورونا لم ينته" مشددًا على ضرورة الحرص الكامل من الجميع على ارتداء الكمامات واستخدام المطهرات والحفاظ على المسافات البينية، حتى لا نعود مرة أخرى إلى الفترة الصعبة التي مرت بها البلاد.

أعرب محافظ الفيوم عن سعادته بوجوده بين هذه الكوكبة من أبناء المحافظة المتفوقين، مقدمًا تهانيه القلبية لهم، ومطالبًا إياهم ببذل المزيد من الجهد والاستمرار فى تفوقهم العلمى بالمرحلة الجامعية، مضيفًا أن هؤلاء الطلاب هم فخر المحافظة.





ووجه "الأنصاري" رسالة إلى أبنائه الطلاب والطالبات، طالبهم خلالها بالاستمرار في طلب العلم والاجتهاد في دراستهم واقتناص الفرص المتاحة أمامهم للتعلم، لافتًا إلى ضرورة ربط التعليم الأكاديمي بالعالم الخارجي حتى تصبح مصر بأبنائها في مصاف الدول المتقدمة، كما أعرب المحافظ عن شكره لأولياء أمور الطلاب والطالبات، على جهودهم البناءة التي أثمرت عن تفوق أبنائهم والحصول على أعلى الدرجات، مشيرًا أن نجاح العملية التعليمية ليس من فراغ وإنما منظومة متكاملة يقف ورائها معلم ومعلمة وإدارة تعمل بكل جهد لتوصيل المعلومة إلى أبنائنا الطلاب وحثهم على التميز والتفوق.





كما وجه المحافظ رسالة الى أبناء الفيوم بضرورة المشاركة الإيجابية بالتصويت في انتخابات مجلس النواب التى ستجرى جولتها الأولى يومي السبت والاحد القادمين، واختيار الأنسب والأكفأ لتمثيلهم تحت قبة البرلمان، مؤكدًا أن صوت كل مواطن أمانة يجب أن يعطيها لمن يستحق.



