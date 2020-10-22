في غضون 48 ساعة.. حيلة تخلصك من التهاب المفاصل تعرفي عليها



يعد التهاب المفاصل واحدا من الأمراض التي تصيب الأشخاص في العصر الحالي ويؤثر التهابات المفاصل على الصحة بشكل عام .

أعراض التهاب المفاصل تورم المفاصل و إرتفاع درجة الحرارة و الشعور بالتعب مع احمرار الجلد ويتسم بأن أعراضه قد تستمر لدى بعض المصابين لمدة أشهر ومن ثم تزول، غير أنه قد يستمر لدى آخرين طوال حياتهم تعد أبرز



يمكن التخلص من التهاب المفاصل بحيل سريعة يقدمها موقع برايت سايد إليك أبرزها



1. تناول الأطعمة الصحية ..





2. ممارسة السباحة واليوجا .

3. شرب الماء . يساعد شرب الماء في الحفاظ على مرونة مفاصلك ويحارب التيبس. كلما أصبحت مفاصلك أكثر صلابة وجفافًا ، زاد الألم.

4. إنقاص الوزن. إن التخلص من الوزن الزائد عن مفاصلك طريقة رائعة للتخلص من الضغط على مفاصلك.



5. إستخداد الثلج





كجزء من نظامك الغذائي المضاد للالتهابات ، يجب أن تدمج بعض الأعشاب والتوابل. لقد ثبت أن لها خصائص مضادة للالتهابات ، مما يساعد على تقليل الألم. بالإضافة إلى ذلك ، فهي غير مكلفة

6- علاج التهاب المفاصل بالصبار .. يوضع هلام الصبار في زجاجة ويمكن رش جل الصبار على الاماكن المصابه بـ التهاب المفاصل ، وقم بالدعك لمدة 10 دقائق.

7- علاج المفاصل بالزنجبيل .. يساعد في الحد من آلام المفاصل بشكل كبير، كما انه يعمل كمسكن طبيعي في التخفيف عن التهاب المفاصل الناجمة عن آلام التمرينات الرياضية يكنن غلى الجنزبيل وحفظه بعد تصفيته على شكل مكعبات ثلج وإستخدامها على أماكن الألم





.ابتعد عن الأطعمة المصنعة والسكريات المضافة والدهون المتحولة. ستؤدي هذه الأطعمة إلى تفاقم الالتهاب. كما أنها ستوسع محيط الخصر لديكتعتبر السباحة واليوجا طرق رائعة لتخفيف آلام المفاصل والتوتر المصاحب لهلتخفيف الألم فإن العلاج بواسطة الثلج يكون أفضل إذا تم تطبيقه في غضون 48 ساعة.