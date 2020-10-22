بودرة الجمبري وطريقة عمل الأرز بالجمبري مع الشيف توتا..تعرفي عليها..فيديو

قدمت الشيف توتا مراد، خلال برنامج سفرة و طبلية، اليوم، الخميس، طريقة عمل الأرز بالجمبري.
مقادير طريقة عمل الأرز بالجمبري:
جمبري مقشر
2 كوب أرز بسمتي
صلصة طماطم
بصل مفروم
ثوم مفروم
فلفل ألوان مفروم
زبدة
زيت
ملعقة كبيرة بودرة الجمبري
كاري
حبهان
كمون
كزبرة
ملح وفلفل أسود
ماء مغلي
مقادير بودرة الجمبري:
قشرة جمبري مع الراس
كمون
كزبرة
بصل بودر
ثوم بودر
ورق لورا مطحون
حبهان مطحون
ملح وفلفل أسود
2 كوب أرز بسمتي
صلصة طماطم
بصل مفروم
ثوم مفروم
فلفل ألوان مفروم
زبدة
زيت
ملعقة كبيرة بودرة الجمبري
كاري
حبهان
كمون
كزبرة
ملح وفلفل أسود
ماء مغلي
مقادير بودرة الجمبري:
قشرة جمبري مع الراس
كمون
كزبرة
بصل بودر
ثوم بودر
ورق لورا مطحون
حبهان مطحون
ملح وفلفل أسود
ولمعرفة المزيد عن تفاصيل وصفة أرز بالجمبري، شاهدي الفيديو.