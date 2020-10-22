بودرة الجمبري وطريقة عمل الأرز بالجمبري مع الشيف توتا..تعرفي عليها..فيديو

قدمت الشيف توتا مراد، خلال برنامج سفرة و طبلية، اليوم، الخميس، طريقة عمل الأرز بالجمبري.





مقادير طريقة عمل الأرز بالجمبري:

جمبري مقشر

2 كوب أرز بسمتي

صلصة طماطم

بصل مفروم

ثوم مفروم

فلفل ألوان مفروم

زبدة

زيت

ملعقة كبيرة بودرة الجمبري

كاري

حبهان

كمون

كزبرة

ملح وفلفل أسود

ماء مغلي



مقادير بودرة الجمبري:

قشرة جمبري مع الراس

كمون

كزبرة

بصل بودر

ثوم بودر

ورق لورا مطحون

حبهان مطحون

ملح وفلفل أسود