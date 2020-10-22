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بالصوص البني.. على طريقة الشيف توتا طريقة جديدة لعمل التونة..فيديو

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 01:37 م
صدى البلد
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إسراء صبري
قدمت الشيف توتا مراد، خلال برنامج سفرة و طبلية، اليوم، الخميس، طريقة عمل تونة بالصوص البني.

مقادير طريقة عمل تونة بالصوص البني:
3 علب تونة
فلفل ألوان مفروم
بصل مفروم
ثوم مفروم
2 ملعقة كبيرة بودر ديمجلاس
2 كوب ماء فاتر
ملعقة كبيرة خل أبيض
بقدونس مفروم
ملح وفلفل أسود
ولمعرفة المزيد عن تفاصيل وصفة تونة بالصوص البني، شاهدي الفيديو.


كما قدمت الشيف توتا طريقة عمل سلطة كول سلو:

مقادير طريقة عمل سلطة كول سلو:
كرنب مبشور
جزر مبشور
عسل ابيض

مايونيز+ زبادي
لبن رايب
ملعقة بصل مفروم
فلفل ابيض + خل

ولمعرفة المزيد عن تفاصيل وصفة سلطة كول سلو.. شاهدي الفيديو

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