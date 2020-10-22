مرصد الأزهر: داعش يصدر 3 مجلات إرهابية باللغة التركية

قال حمادة شعبان، مشرف وحدة الرصد باللغة التركية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن اللغتين التركية والعربية هما اللغات الوحيدة في العالم التي تصدر بها حتى هذه اللحظة بعض الإصدارات وبعض المواقع الصادرة عن تنظيم داعش نفسه.





وأضاف "شعبان"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك 3 مجلات داعشية تصدر باللغة التركية، منوها بأن موقع تركيا يعتبر حلقة اتصال بين المقاتلين الأوروبيين وبين سوريا والعراق، حيث كانت تركيا هى المحطة التي يأتي لها المقاتلون ومنها يتجهون إلى سوريا والعراق.





وأشار إلى أن الشباب التركي مستهدف بصورة كبيرة للتنظيمات المتطرفة، منوها بأن الشباب التركي هو الشعب الوحيد الي يتم استقطابه من على المقاهي.



