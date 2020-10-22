ياسمين فؤاد: وزارة البيئة تركز حاليا على التعافي الأخضر فى مواجهة أزمة كورونا

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن متعهدي جمع القمامة أدوا دورا كبيرا في مواجهة كورونا ، والوزارة تركز حاليا عالى مصطلح التعافي الأخضر كأحد وسائل مواجهة فيرس كورونا.





وأوضحت الوزيرة في كلمة لها بندوة الإعلام البيئي في مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن أزمة كورونا أثبتت أن الطبيعة ليست في حاجة للبشر ولكن البشر هم في حاجة للطبيعة.





ووجهت الوزيرة "كل التحية والتقدير لمتعهدي جمع القمامة ونحن في بيوتنا كانوا هم من يتصدون لجمع القمامة وكان لهم دور في مواجهة تفشي كورونا، كما عملنا برامج توعوية في التليفزيون ضد تفشى الفيروس مشيرة الى ان هناك تكلفة للتدهور البيئي بنسبة 1.4 وبالتالي "فلابد من عمل دراسة لتكلفة الأثر البيئي لمنع الانبعاثات التي تخرج من المصانع التي بدورها تؤثر على الاقتصاد والعملية الإنتاجية" بحسب تعبيرها.



