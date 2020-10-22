كيفية عمل شهادات الإدخار بالجنيه المصري والدولار الأمريكي

يقدم بنك SIB شهادات الادخار للأفراد بالجنيه المصري والدولار الامريكي بمدة تصل إلى 3 سنوات ويسمح باسترداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.





1- شهادات الادخار للأفراد – بالجنيه المصري

شهادات ذات مدد متوسطة و طويلة الأجل

يمكنك الاختيار من بين شهادات البنك المتنوعة ذات عائد ثابت، ذات عائد متغير.

حرية اختيار دورية صرف العائد (يومي – شهري – ربع سنوي) لكي تلائم مختلف احتياجاتك الشخصية

يتم إحتساب العائد من بداية اليوم التالي لتاريخ شراء الشهادة

يسمح باسترداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار وفقا لجدول الاسترداد بالبنك

إمكانية الحصول على تسهيل/قرض/بطاقة إئتمانية بضمان قيمة الشهادة وفقًا لسياسة البنك الداخلية للإقراض..

العائد السنوي الثابت :

مدة الشهادة 3 سنوات

يتم صرف العائد شهريًا، أو ربع سنويًا (بناء على رغبة العميل).

تصدر الشهادة بقيمة 500 جم ومضاعفتها و بدون حد أقصى.

إمكانية الحصول على تسهيل/قرض/بطاقة ائتمانية بضمان قيمة الشهادة وفقًا لسياسة البنك للإقراض.

العائد السنوي المتغير :

مدة الشهادة 3 سنوات.

حرية اختيار دورية صرف العائد (يومي – شهري – ربع سنوي) لكي تلائم مختلف احتياجاتك الشخصية.

يتم إحتساب العائد لسعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري.

تصدر الشهادة بقيمة 5000 جم ومضاعفتها وبدون حد أقصي.

إمكانية الحصول على تسهيل/قرض/بطاقة ائتمانية بضمان قيمة الشهادة وفقًا لسياسة البنك للإقراض.





2- شهادات الادخار – بالدولار الأمريكي





العائد التراكمي الثابت:

مدة الشهادة 3 سنوات

الحد الأدنى للشراء 100 دولار أمريكي ومضاعفاتها

يتم صرف العائد عند الاستحقاق

العائد الدوري الثابت:

مدة الشهادة 3 سنوات

الحد الأدنى للشراء 100 دولار أمريكي ومضاعفاتها

يتم صرف العائد شهريًا أو ربع سنويًا أو نصف سنويًا أو سنويًا

إمكانية الحصول على تسهيلات تصل حتى 90% من قيمة شهادة الادخار

متوفرة للعملاء من الأفراد والشركات

يسمح باسترداد الشهادات بكافة أنواعها بعد ستة أشهر من تاريخ إصدار الشهادة