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اقتصاد

كيفية عمل شهادات الإدخار بالجنيه المصري والدولار الأمريكي

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 04:33 م
صدى البلد
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قسم الاقتصاد
يقدم بنك SIB  شهادات الادخار للأفراد بالجنيه المصري والدولار الامريكي بمدة تصل إلى 3 سنوات ويسمح باسترداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار. 

 1- شهادات الادخار للأفراد – بالجنيه المصري
شهادات ذات مدد متوسطة و طويلة الأجل 
يمكنك الاختيار من بين شهادات البنك المتنوعة ذات عائد ثابت، ذات عائد متغير.
حرية اختيار دورية صرف العائد (يومي – شهري – ربع سنوي) لكي تلائم مختلف احتياجاتك الشخصية
يتم إحتساب العائد من بداية اليوم التالي لتاريخ شراء الشهادة
يسمح باسترداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار وفقا لجدول الاسترداد بالبنك
إمكانية الحصول على تسهيل/قرض/بطاقة إئتمانية بضمان قيمة الشهادة وفقًا لسياسة البنك الداخلية للإقراض..
العائد السنوي الثابت :
مدة الشهادة 3 سنوات
يتم صرف العائد شهريًا، أو ربع سنويًا (بناء على رغبة العميل).
تصدر الشهادة بقيمة 500 جم ومضاعفتها و بدون حد أقصى.
إمكانية الحصول على تسهيل/قرض/بطاقة ائتمانية بضمان قيمة الشهادة وفقًا لسياسة البنك للإقراض.
العائد السنوي المتغير :
مدة الشهادة 3 سنوات.
حرية اختيار دورية صرف العائد (يومي – شهري – ربع سنوي) لكي تلائم مختلف احتياجاتك الشخصية.
يتم إحتساب العائد لسعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري.
تصدر الشهادة بقيمة 5000 جم ومضاعفتها وبدون حد أقصي.
إمكانية الحصول على تسهيل/قرض/بطاقة ائتمانية بضمان قيمة الشهادة وفقًا لسياسة البنك للإقراض.

2- شهادات الادخار – بالدولار الأمريكي

العائد التراكمي الثابت:
مدة الشهادة 3  سنوات
الحد الأدنى للشراء 100 دولار أمريكي ومضاعفاتها
يتم صرف العائد عند الاستحقاق
العائد الدوري الثابت:
مدة الشهادة 3 سنوات
الحد الأدنى للشراء 100 دولار أمريكي ومضاعفاتها
يتم صرف العائد شهريًا أو ربع سنويًا أو نصف سنويًا أو سنويًا
إمكانية الحصول على تسهيلات تصل حتى 90% من قيمة شهادة الادخار
متوفرة للعملاء من الأفراد والشركات
يسمح باسترداد الشهادات بكافة أنواعها بعد ستة أشهر من تاريخ إصدار الشهادة
يتم احتساب العائد على أساس ثابت وتراكمي

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