الصحفيين تخصص مكتبا للتأمينات الاجتماعية للأعضاء

جهزت نقابة الصحفيين ، مقر التأمينات الاجتماعية فى مبنى النقابة تمهيدا لافتتاحه ، وسيخصص لتعاملات الاعضاء، كما ان المكتب سيكون خاصا بالتعاملات التأمينية الخاصة بالصحفيين والصحف الخاصة والحزبية.









كان ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، توصل إلى نتائج مثمرة فى ملف تأمينات العاملين بالمؤسسات الصحفية من خلال اللقاء الذى عقده الشهر الماضى مع اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .





أما بالنسبة للتأمينات المتوقفة للصحفيين، من الصحف الحزبية المغلقة والخاصة المتوقفة والمفصولين والمستقيلين من صحف قائمة، والتي بدأت النقابة مشاوراتها بشأنها مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منذ عدة شهور، توصل لقاء نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الهيئة إلى التالي:





أولًا: إصدار قرار من رئيس ومجلس إدارة الهيئة بإعادة فتح الملفات التأمينية للفئات الثلاث من الصحفيين المشار إليها سابقا، بحيث يتاح لهم سداد التأمينات كأرباب عمل، بدون حاجة لمؤسسات صحفية أغلقت أو توقفت أو انتهت علاقتهم الوظيفية بها.





ثانيا: تشكيل لجنة من المختصين بالهيئة تقوم بعملها بالتعاون مع نقابة الصحفيين في مقر مؤقت بالنقابة، وتستقبل فرادى وفق جدول زمني يتم إعلانه لاحقا، كل الصحفيين المضارين من مشكلة التأمينات، وطرح حزمة من الاختيارات على كل منهم وفقا لحالته لتصحيح أوضاعه التأمينية حسب اختياره وظروفه





ثالثا: إنشاء ربط إلكتروني دائم على مدار الساعة بين قواعد البيانات بالهيئة والنقابة، لتبادل المعلومات لحظيا، وتمكين أعضاء النقابة من المعرفة الدقيقة بأوضاعهم التأمينية، بما يساعد على حل أي مشكلة تطرأ عليها بصورة فورية.





واتفق الطرفان على أن قرار الهيئة المشار إليه بإعادة فتح الملفات التأمينية وبدء عمل اللجنة المذكورة بمقر النقابة، سوف يتمان خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر القادم.



