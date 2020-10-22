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عزت إبراهيم: يجب أن يكون هناك قناة متخصصة لنقل جلسات مجلس النواب.. فيديو

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 10:50 م
الكاتب الصحفي عزت
الكاتب الصحفي عزت إبراهيم
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محمود محسن
أكد الكاتب الصحفي عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي أن فكرة التفعيل لما يقوم به البرلمان خلال الفترة القادمة يجب أن تكون موجودة مؤكدا أنه لا بد أن يكون الذراع التشريعي والرقابي في الدولة.

وأضاف إبراهيم خلال لقاء له لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أنني أتمنى من البرلمان القادم أن يكون برلمانا حقيقيا، ودعا أن يتم إذاعة الجلسات خلال الفترة القادمة وفكرة حجب الجلسات غير جيدة.

وتابع رئيس تحرير الأهرام ويكلي أن نسبة التغيير التي حدثت فى القوائم كانت كبيرة، مؤكدا أنه قد جاء نتيجة مراجعة الأسماء والقوائم بشكل كبير وعدم معرفة الناس ببعض النواب.

وأشار إبراهيم إلى أن فكرة فتح شاشات التليفزيون لبعض النواب هي فكرة هامة وليست سيئة، مؤكدا أن الدول الديمقراطية تقوم بذلك من أجل أن يعلم المواطنون بنواب شعبه.

وقال رئيس تحرير الإهرام ويكلي إنني أتمنى أن يكون هناك قناة متخصصة لنقل جلسات مجلس الشعب على الهواء وأن يتم مناقشة القضايا الهامة والقوانين أمام المواطنين حتى يعلموا الجهد الذي يبذل.

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