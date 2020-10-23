صور تجسسية لـ همر SUV الكهربائية تظهر بالشكل التخيلي





وستحتفظ السيارة بمعظم عناصر تصميم البيك أب مع مقاعد داخلية أوسع تكفي 8 أفراد ، ومن المفترض أننا سنرى انتقال محركات البيك أب إلى الـ SUV، التي تشمل 3 محركات كهربائية بقوة إجمالية 1000 حصان وتسارع من الصفر إلى 100 س /كلم في 3 ثوان ضمن خيارات أخرى، ومن المتوقع طرح همر SUV الجديدة في الأسواق 2022 أو 2023 .





يذكر أن شركة جنرال موتورز تعود إلى الساحة بقوة مع سيارة همر الكهربائية الجديدة، بقدرات جبارة وأنظمة تقنية عالية، علاوة على بطاريات ألتيوم Ultium التي تعول عليها الشركة للانتقال نحو الكهرباء.





تميزت همر الكهربائية بنظام دفع قوي من 3 محركات بقدرة كُلية تبلغ 1000 حصان وعزم 15,592 نيوتن/م، وبطارية تُتيح مدى قيادة يبلغ 563 كلم، وتتسارع الشاحنة من الثبات إلى 100 كلم/ساعة في 3.2 ثوانٍ تقريبًا.





أكدت جنرال موتورز تطوير نسخة SUV لهمر الكهربائية بناء على نسخة بيك أب ، وسيتم غلق الصندوق الخلفي لزيادة مساحة المقصورة وإضافة صف ثالث من المقاعد .