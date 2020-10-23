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أخبار البلد

أحمد عيد عبد الملك يهاجم الكاف ومجلس إدارة الزمالك بسبب تأجيل مباراة الرجاء

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 01:54 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم
هاجم أحمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ومجلس إدارة نادي الزمالك، بعد قرار تأجيل مباراة الرجاء والزمالك ل 1 نوفمبر القادم .

وكتب احمد عيد عبد الملك عبر تويتر قائلا "‏اتحاد افريقي فاسد و فاشل و عليه شبهات طول العمر و مجلس ادارة الزمالك للكلام و المداخلات بس .. وقفنا معاكو ضد الكل هاتو حق النادي بقي !! في الاخر دي اغلي بطولة و ربنا يوفق اللاعيبة و يجبوها هما قدها ان شاء الله ..الزمالك و بس "

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تأجيل مباراة الزمالك الرجاء التي كان من المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا إلى 1 نوفمبر.

كما قرر الكاف إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في موعده  " 6 نوفمبر".

كان فريق الرجاء المغربي تقدم مؤخرا  بطلب إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتأجيل مباراته أمام الزمالك، بسبب رفض وزارة الصحة المغربية سفر الفريق إلى القاهرة بعد إصابة 8 لاعبين بفيروس كورونا.

وتفوق الزمالك على الرجاء بهدف دون رد، الأحد الماضي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وتقام مباريات الدوري نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".


يذكر أن  مصر ستحتضن نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، حال تأهل الأهلي والزمالك، أو تأهل فريق مصري مع فريق مغربي، أما في حال صعود الوداد والرجاء سيقام النهائي في المغرب

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