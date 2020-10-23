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فن

في عيد ميلاد كمال أبو رية تعرف على أعماله الفنية

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 01:52 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
يحتفل اليوم عبد الرحمن كمال أبو رية الشهير بالفنان كمال أبو رية بعيد ميلاده ال57 فقد ولد في مثل هذا اليوم عام 1964، حيث تخرج من معهد الفنون المسرحية، وبدأت شهرته في منتصف الثمانينات.

واستطاع "أبو رية"، من خلال بداياته القوية في مسلسل "بين القصرين، جمهورية زفتي، قاسم أمين، أم كلثوم"، ليجد لنفسه مكانا راسخا في قلوب الجماهير التي تعلقت بأدائه وجعلت منه مثلا شعبيا، ونجح فى أن يقف أمام كبار النجوم حتي أصبح من أشهر نجوم الدراما، ولكنه لم يحظ بالشكل الكافي في السينما حيث كرس جهده للعمل التلفزيوني.

تزوج من الفنانة ماجدة زكي، بعد قصة حب طويلة، جمعت بينهما أثناء تزاملاهما معا في المعهد العالي للفنون المسرحية، حتي كللت تلك القصة بالزواج وإنجاب ثلاثة أولاد "أحمد وكمال وحبيبة" ثم حدثت المشاكل وكثرت المشاحنات ليتم الانفصال بعد حياة زوجية استمرت 20 عاما.

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