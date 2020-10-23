ترامب: الجرائم تنتشر في المدن التي يحكمها الديمقراطيون

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الجرائم تنتشر في المدن التي يحكمها الديمقراطيون.





وأضاف خلال مناظرته الثانية والأخيرة مع منافسه الديمقراطي، جو بايدن: "الولايات المتحدة لديها الآن حدود قوية وعصابات التهريب نقلت الأطفال بشكل غير شرعي إلى بلادنا".





وتابع: "لم يقدم أحد لمجتمع الأمريكيين من أصول إفريقية ما قدمته إدارتي باستثناء الرئيس أبراهام لينكولن".





واستطرد: "أود رفع الحد الأدنى للأجور ولكن ليس بشكل يمكن أن يضر بذوي المشاريع الصغيرة".





وأشار ترامب، إلى أن إدارة بايدن، والرئيس السابق، باراك أوباما، عملت على صعود إيران، مضيفًا: "لقد ترشحت للرئاسة بسبب فشل إدارة بايدن وأوباما".





وكانت المناظرة الأولى بينهما في نهاية سبتمبر انتهت الى فوضى عارمة وتبادل اتهامات بين المرشحين. يومها وصف المرشح الديموقراطي الذي يتقدم في استطلاعات الرأي، الرئيس ترامب بأنه "كاذب" و"عنصري" و"مهرج". ورد الرئيس قائلا: إن منافسه "إنه لا يمت الى الذكاء بصلة".





ويحاول القائمون على المناظرة تجنب ما حصل في المواجهة الأولى من فوضى وتراشق عبارات غير لائقة، وذلك من خلال قطع ميكروفون المرشح الذي لا تعطى له الكلمة. كما سيتم وضع حاجز زجاجي بين المرشحين بسبب وباء فيروس كورونا.



