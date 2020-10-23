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رياضة

وزير الرياضة يتفقد الفرع الجديد لنادي الاتحاد السكندري بأرض الغابة

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 01:54 م
وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
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ريهام بكير
تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الفرع الجديد لنادي الاتحاد السكندري بأرض الغابة، وكان في إستقباله محمد مصيلحي رئيس النادي وجميع أعضاء مجلس الادارة.

وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة لنادي الاتحاد السكندري بعد صعوده لنصف نهائي كأس مصر، لافتا الى أن “زعيم الثغر” نادي الاتحاد السكندري أحد العلامات الرياضية في محافظة الاسكندرية، مشيدا بمنشآت النادي، والتى تعتبر إضافة كبيرة وقوية للبنية التحتية الانشائية الرياضية لمحافظة الاسكندرية.

ووجه"صبحي" خلال جولته بدراسة إمكانية دعم المرحلة الثانية بفرع النادي الجديد، مع دراسه تطوير ارضية ملعب النجيل الصناعي(ملعب الشهيد المقدم شريف محمد عمر) بفرع نادي الاتحاد الجديد، موضحا أن نادي الاتحاد السكندري من الاندية الجماهيرية والشعبية، والذي نتمنى له دائما التوفيق، معربا عن تفائله الكبير بعودة زعيم الثغر الي مكانته الكروية قريبا علي يد مدربه الجديد الكابتن حسام حسن.

  قال محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لم يدخر جهدا في تطوير ودعم الرياضة المصرية منذ توليه حقيبة الشباب والرياضة، معبرا عن سعادته بدعمه للاندية الجماهيرية والشعبية، وسعيه الدائم في مواجهد التحديات وحل المشكلات التي تواجه الرياضة المصرية.

جدير بالذكر أن  وزير الشباب والرياضة، قد شارك في ماراثون للدراجات الهوائية برفقة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية صباح اليوم، كما شهد المهرجان الرياضي للمرأة ببشاير الخير، ومن المقرر ان يقوم بزيارة تفقدية لمديرية الشباب يفتتح خلالها صالة للياقة البدنية "جيم"، وحمام سباحة وملعب خماسي بمركز شباب أبيس.
وزير الرياضة يتفقد الفرع الجديد لنادي الاتحاد السكندري بأرض الغابة
وزير الرياضة يتفقد الفرع الجديد لنادي الاتحاد السكندري بأرض الغابة
وزير الرياضة يتفقد الفرع الجديد لنادي الاتحاد السكندري بأرض الغابة
وزير الرياضة يتفقد الفرع الجديد لنادي الاتحاد السكندري بأرض الغابة

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