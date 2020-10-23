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أخبار العالم

الكويت تسجل 10 حالات وفاة و812 إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 02:14 م
صدى البلد
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محمد عثمان
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، تسجيل 10 حالات وفاة و812 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم الماضي.

وقالت الصحة الكويتية عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة بدولة الكويت ارتفع إلى 120,232 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 740 حالة وفاة.

وأشارت الصحة الكويتية إلى تسجيل 726 حالة شفاء إضافية من المرض،ليرتفع عدد المتعافين إلى 111,440 شخصًا.

وكان المستشار العلمي للحكومة الفرنسية جان فرانسوا دلفريسي، حذر في وقت سابق من اليوم، من أن فيروس كورونا ينتشر الآن بوتيرة أسرع من السابق.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن المستشار العلمي للحكومة الفرنسية تأكيده أن الدراسات تظهر أن الأشخاص ذوي فصيلة الدم (O) أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا من غيرهم.

وأكدت دراسة طبية حديثة أنه على الرغم من الإرشادات والملصقات المنتشرة على الجدران على المحال وفى الشوارع التي تشجع العملاء على الحفاظ على مسافة ستة أقدام للوقاية من خطر فيروس كورونا ، فإن الكثيرين لا يفعلون ذلك.


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