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أخبار العالم

التعاون الإسلامي تدين استهداف ميليشيا الحوثي المدنيين في جنوب السعودية

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 03:38 م
التعاون الاسلامي
التعاون الاسلامي
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سمر صالح
أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين ،بشدة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين والأعيان المدنية في جنوب المملكة العربية السعودية بطائرة بدون طيار (مفخخة).

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في بيان ،وقوف المنظمة وتضامنها مع المملكة العربية السعودية في الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها وحماية أراضيها ضد الأعمال الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح.

وتابعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، استمرار نشر الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، مستغربة الخطاب السياسي الرسمي الصادر عن بعض المسؤولين الفرنسيين الذي يسيء للعلاقات الفرنسية الإسلامية ويغذي مشاعر الكراهية من أجل مكاسب سياسية حزبية. 

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