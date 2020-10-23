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عبد المحسن سلامة: خسرت 520 مليون جنيه بسبب 25 يناير.. والثورة قضت على الأخضر واليابس في الصحافة المصرية

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 09:51 م
عبد المحسن سلامة
عبد المحسن سلامة
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عبد الخالق صلاح
قال الكاتب عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين السابق، إن المؤسسات الصحفية كانت تتمتع بسيولة مالية كبيرة قبل اندلاع ثورة 25 يناير، حيث كانت تمتلك مؤسسة الأهرام بمفردها 520 مليون جنيه كودائع فى البنوك، مبينا: "فى 2014 كان هناك زيرو ودائع فى الأهرام، وبناء عليه اتجهت المؤسسة إلى الاقتراض والديون".

وأضاف سلامة، فى تصريحات لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى، ويقدمه عبر قناة الحدث اليوم، أن ثورة 25 يناير أكلت الأخضر واليابس فى الصحافة المصرية، متابعا: "بعد ثورة يناير تم تعيين 2500 واحد فى الأهرام حتى عام 2014، وهذا زاد من الأعباء المالية على جسد المؤسسة".

وأشار نقيب الصحفيين السابق، إلى أن أزمات الصحافة فى مصر قابلة للحل، حتى لا تغلق أى مؤسسات أبوابها كما فعلت الإندبندنت من قبل.. نعم من الوارد أن تغلق أى مؤسسة صحفية فى مصر".

وتابع النقيب السابق ورئيس مجلس إدارة الأهرام، قائلا: "الصحافة المصرية قابلت حملة تشويه كبيرة من قبل جماعة الإخوان الإرهابية، حتى قال عنها مرشد الجماعة الإرهابية إنها سحرة فرعون، وهذا ما نتج عنه فقدان الثقة بينها وبين المواطن المصرى".

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