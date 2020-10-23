شيرين رضا: محمود رضا السبب في معرفتنا بالفن المصري

قالت الفنانة شيرين رضا ، إنها عرفت قيمة عمل والدها الراحل محمود رضا عندما كبرت و أدركته أكثر عندما رحل، مشيرة إلى أنها أدركت مدي أهمية أعمال والدها للناس و تقديرهم لها.





وأكدت رضا خلال تصريحاتها على هامش مهرجان الجونة السينمائي مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة «on»، أنها سافرت مع فرقة رضا في العديد من الدول لإقامة العروض مثال سفرهم إلى العديد من الدول في أفريقيا، ذاكرة إحدي المرات التي شب حريق في احد محركات الطائرة و من ثم أكملوا رحلتهم بطائرة حربية للوصول إلى وجهتهم.





وأضافت أن أغنية ورقصة «الأقصر بلدنا» لفرقة رضا هي المفضلة لها من بين استعراضات الفرقة، مشيرة إلى أن محمود رضا هو السبب في معرفتنا بالفن المصري حيث انه ذهب إلى أماكن في مصر يمنع فيها السيدات أن يراها الرجال لذلك إستدعى بعض السيدات من الفرقة لمعرفة طرق الرقص والأزياء وغيرها لإتمام العرض.









ونوهت إلى أنها أدت احد الاستعراضات مع الفرقة في سن الـــ 14 عاما لكن رهبة خشبة المسرح جعلها تتراجع عن فكرة الإستعراض الرقص، مشيرة إلى أنها قررت دخول مجال الإعلانات و من ثم التمثيل.