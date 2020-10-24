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هاني شاكر يدخل في نوبة بكاء على الهواء

السبت 24/أكتوبر/2020 - 12:08 ص
هاني شاكر
هاني شاكر
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حمزة شعيب
دخل المطرب هاني شاكر، في نوبة بكاء أثناء حواره مع الإعلامية وفاء الكيلاني مقدمة برنامج السيرة والمذاع عبر قناة "دى إم سي"، وذلك بعد عرض تقرير عن والدته ووالده.

وقال أمير الغناء العربي متأثرًا:""كنت بشم ريحة والدى في البيت بعد وفاته، وبحس إنه موجود بالفعل معى، وكان حنين ومدلعنى شوية".

وأردف أنه كان يتمنى أن يكون له أخت، معلقا: "أنا وأخواتى كنا بنساعد ماما في البيت".

تحدث الفنان هاني شاكر خلال لقائه في البرنامج مع الإعلامية وفاء الكيلاني عن العديد من الأمور الفنية وبعض الأمور المتعلقة بحياته الشخصية، كما قدم مجموعة من الأغاني الخاصة به منها «علي الضحكاية على».

وأكد هاني شاكر أنه يرى أن محاسبة أعضاء نقابة المهن الموسيقية حق أصيل للنقابة، مشيرا إلى أن موت ابنته دينا كان صعبا عليه جدا.

وتحدث الفنان هاني شاكر خلال اللقاء عن العديد من الأمور الفنية وبعض الأمور المتعلقة بحياته الشخصية، وكذلك البعيدة عن الفن وكأنها تكتب مذكراته لاسيما وأن البرنامج يعتمد فى الأساس على حكايات المشاهير.

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