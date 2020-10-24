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رياضة

حسين الشحات: هدفي فى الوداد أعاد لي الثقة.. وموسيماني أضاف للأهلي

السبت 24/أكتوبر/2020 - 12:36 ص
حسين الشحات
حسين الشحات
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محمد رشاد
أبدى حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بتحقيق الفوز على الوداد والتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلي على الوداد المغربي بنتيجة3 أهداف لهدف، في اياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليتأهل للنهائي بنتيجة 5-1 بمجموع المباراتين.

وقال الشحات في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" سعيد بتسجيلي في شباك الوداد لكن الأهم هو الفوز والتأهل، واستطعنا الفوز في القاهرة والمغرب وهذا امر جيد".

وأضاف، الأهلي يغلق على نفسه منذ فترة بهدف التركيز لتحقيق بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح، أن تسجيله هدفا في شباك الوداد أعاد له بعض الثقة التي كان قد فقدها بعد مباراة الذهاب في المغرب.

وأشار إلى أنه بعد عبور الأهلي لعقبة الوداد سيكون أمر جيد ان يكون النهائي مصري خالص، مؤكدا أن الهدف هو أن تكون البطولة لصالح فريق الأهلي.

وانتقل للحديث عن موسيماني مدرب الفريق، لافتا أن المدرب الجنوب أفريقي ظهر تأثيره منذ بداية تواجده مع الفريق.

وتابع:" موسيماني يتعامل معنا بشكل ايجابي وفيه شغل على طول منذ قدومه، فهو يرغب في تطبيق بعض الأمور واستطعنا تحقيقها".

وأكد أن هناك بعض الأمور أبلغنا عنها موسيماني وتُحسب له أن الآن أصبحنا ننفذ تلك الأمور بشكل جيد.

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