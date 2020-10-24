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رياضة

حذرتكم منه.. مرتضى منصور: الأهلى تلقت شباكه بهدف فور نزول كهربا

السبت 24/أكتوبر/2020 - 03:41 ص
الاهلى والوداد المغربي
الاهلى والوداد المغربي
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محمد رشاد
حرص مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك على تهنئة الأهلي على تخطي الوداد المغربي والتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي على الوداد اليوم بنتيجة 3-1 وذلك في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وكان الفريق المصري قد انتصر في المغرب بثنائية نظيفة.

وقال مرتضى منصور خلال مداخلة هاتفية ببرنامج زملكاوي: "أبارك للأهلي وجماهيره ومجلس إدارته ولاعبيه على الفوز المستحق".

وأضاف: "الأهلي في المغرب لم يدخل مرماه هدفًا، لكن بمجرد نزول محمود عبد المنعم كهربا اهتزت شباكه، هذا هو اللاعب الذي حذرت منه".

واختتم: "اقول للوداد المغربي حظًا موفقًا المرة القادمة لأنه خسر المباراة منذ أن كان في المغرب".

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