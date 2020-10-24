حذرتكم منه.. مرتضى منصور: الأهلى تلقت شباكه بهدف فور نزول كهربا

حرص مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك على تهنئة الأهلي على تخطي الوداد المغربي والتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وفاز الأهلي على الوداد اليوم بنتيجة 3-1 وذلك في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وكان الفريق المصري قد انتصر في المغرب بثنائية نظيفة.





وقال مرتضى منصور خلال مداخلة هاتفية ببرنامج زملكاوي: "أبارك للأهلي وجماهيره ومجلس إدارته ولاعبيه على الفوز المستحق".





وأضاف: "الأهلي في المغرب لم يدخل مرماه هدفًا، لكن بمجرد نزول محمود عبد المنعم كهربا اهتزت شباكه، هذا هو اللاعب الذي حذرت منه".





واختتم: "اقول للوداد المغربي حظًا موفقًا المرة القادمة لأنه خسر المباراة منذ أن كان في المغرب".