لوس أنجلوس آخر بعثة دبلوماسية تنتهي من انتخابات للنواب.. وبدء الفرز

انهت البعثة الدبلوماسية المصرية فى لوس انجلوس من استقبال مظاريف المصريين بالخارج المتضمنة بطاقات الاقتراع فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب وإقرارات التصويت تمهيدا للبدء فى فرز الأصوات .





يأتي ذلك نظرا لفارق التوقيت المحلى لمصر عن لوس انجلوس، حيث يتاخر توقيت القاهرة بمقدار 11 ساعة، وهو ما يعنى ان الدبلوماسية المصرية فى لوس انجلوس، تنتهى في تمام الساعة الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، والتاسعة صباحا بتوقيت لوس انجلوس.





واتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات إجراءاتها لتسهيل عمليات التصويت، حيث نسقت مع وزارة الخارجية ودعتها إلى التنسيق مع مؤسّسات البريد الحكومية بدولة الاعتماد لتسهيل وصول أوراق الاقتراع واستمرار تلقي كافة الخطابات عبر البريد حتى يوم 23 أكتوبر 2020 بما يتناسب والتوقيتات التي حدّدتها الهيئة وفقًا للجدول الزمني والإجرائي لانتخابات مجلس النواب.





كما نسقت الهيئة مع وزارة الخارجية ، وتم إجراء التشغيل التجريبي لبرنامج تصويت المصريين للتأكد من نجاح تشغيل البرنامج في كافة البعثات.



