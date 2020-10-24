إطلاق المبادرة الشبابية يلا نعمر بلدنا لريادة الأعمال المجتمعية بأسوان.. شاهد

انطلقت بمحافظة أسوان المبادرة الشبابية "يلا نعمر بلدنا" لريادة الأعمال المجتمعية والتى تهدف إلى تسهيل ريادة الأعمال الاجتماعية في أسوان والمناطق الريفية المحيطة بها.





كما تهدف المبادرة الشبابية إلى تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل حيث تستهدف 6 مجتمعات محليه بأسوان وذلك بالتعاون مع مؤسسة نساء الجنوب ومؤسسة معبد للتنمية.









وأشارت صافيناز محمد رئيس مؤسسة نساء الجنوب إلى وجود مجموعة من المبادرات والمشروعات الناجحة داخل المجتمع الأسواني من ضمنها مبادرة السياحية البيئية بقرية غرب سهيل التى نفذها الأهالى بعد تحويل مساكنهم إلى نمط جديد للسياحة البيئية، والتى استحوزت على اهتمام فئة كبيرة من السياحة الوافدة إلى المحافظة.





كما توجد مشروعات ومبادرات عمال مناشير المحاجر وخدمة الديلفرى ومشروع تربية النعام، ومبادرة لنظافة المدارس من خلال إنشاء شركات للأمن والنظافة، ومشروعات لتعظيم الاستفادة من الثروة السمكية ببحيرة ناصر، ومشروع السوبر ماركت المنفذ بقرية الاعقاب شمال أسوان.







فيما قالت الدكتورة حمدية عثمان بشير مدير المبادرة بأن إطلاق هذه المبادرة يستهدف إرساء سياسات ملائمة لريادة الأعمال المجتمعية وتقديم المشورة والخدمات للشباب والمرأة لتنفيذ مشاريع تنموية جديدة.

وأشارت حمدية عثمان بأننا نسعى إلى تعزيز المبادرات المحلية في المجال الاقتصادي من أجل خلق بيئة حقيقية لريادة الأعمال المجتمعية، كما أن المبادرة تستهدف خلال مرحلتها الأولى تعزيز قدرات 6 منظمات أهلية تدعم ريادة الأعمال المجتمعية للنساء والشباب ، بالإضافة إلى توفير الدعم التقني للنساء الشباب من رواد العمل المجتمعي لتنفيذ مشروعات مجتمعية.

وكشفت مدير المبادرة إستراتيجية وخطة العمل التى تتمثل في تكوين فريق عمل كامل لتدريب وتأهيل الشباب والمرأة في مجالات تنفيذ مشروعات ريادة الأعمال المجتمعية بما يعود بالنفع والفائدة للمجتمع بما يحقق التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب والسكان المحرومين.





وطالب المشاركون فى اللقاء الذى عقد بمقر الاتحاد الاقليمي للجمعيات بأسوان بالتوسع في إطلاق المبادرات المجتمعية وتعظيم مشروعات ريادة الأعمال التى يطلق عليها " الاقتصاد غير الرسمى" والذى يستوعب حاليًا نحو 3.3 مليون أسرة في مصر، ونحو 700 مليون شخص حول العالم.