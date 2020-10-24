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أنا من المؤسسين.. يسرا: عمري ما تخيلت أن يصل مهرجان الجونة لهذا النجاح

السبت 24/أكتوبر/2020 - 06:05 ص
الفنانة يسرا
الفنانة يسرا
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إسراء صبري

قالت الفنانة يسرا  إن من أهم ما شجعها أن تكون ضمن مؤسسي مهرجان " الجونة " السينمائي كونها قطعة من مصر لايعرفها  الكثيرون فالجونة قطعة من أوروبا.


وأضافت يسرا في لقاء مع الاعلامية لميس الحديدي في سهرة خاصة بمناسبة إفتتاح مهرجان الجونة  السينمائي في نسخته الرابعة والمذاع على شاشة " ON":  "حتى الصعايدة الي شغالين هنا قمة الجدعنة انا فاكرة ان مرة ضاع حلق فضلوا يدوروا عليه لحد مالقوه مش بتاعنا بنلبسها هنا للتباهي وأنا شكرتهم واحد واحد فضلوا مش ناسيين ده لحد دلوقتي .. فيهم جدعنة واصالة".

 وتابعت: "أنا ضمن المؤسسين من الدورة الاولى للمهرجان وعمري ماتخيلت يبقى كده  ربنا ساعدنا بجد  بحاجات كتيرة والمحبة كانت سائدة منذ الدورة الاولى وامانة بينا جميعًا  كل الي  فيه كانوا بيفكروا بس إزاي ينجحوه ؟ ماحدش  كان منفرد برأيه وده من أساسيات النجاح للمهرجان.

وبدأت مساء أمس الجمعة 23 أكتوبر، فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، بانطلاق الحفل الافتتاحي لدورته الرابعة، بتوافد النجوم على السجادة الحمراء، وكان أولهم الإعلامية اللبنانية هيلدا خليفة -التي تقدم حفل اليوم- بالإضافة إلى الفنانة نسرين طافش والإعلامية إنجي علي وبوسي شلبي، ويستمر باقي النجوم في التوافد.

مهرجان الجونة يستمر حتى 31 من شهر اكتوبر الجاري، بخضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي، ومنهم أحمد السقا، محمد هنيدى، محمد رمضان، خالد الصاوى، خالد النبوى، أشرف زكى، عمرو سعد،  سمير صبرى، هانى رمزى، محمد فراج، محمود الليثى، هانى عادل، محيي إسماعيل، سيد رجب، شريف رمزى، أحمد رزق، عمرو يوسف، محمد الشرنوبى، صبرى فواز، كريم قاسم، جمال سليمان، نيكولا معوض، جمل سليمان، باسل الخياط، منذر رياحنة، أحمد فتحى، محمد جمعة، عمر السعيد.

 

كما حضر عدد من النجمات منهن، يسرا، ليلى علوى، نيللى كريم، منة شلبى، إلهام شاهين، سوسن بدر، روجينا، جومانا مراد، درة، نسرين طافش، هالة صدقى، شيرين رضا، سلوى خطاب، ريهام عبد الغفور، جميلة عوض، أمينة خليل، ياسمين صبرى، نجلاء بدر، غادة عادل، دينا الشربينى، عائشة بن أحمد، لقاء الخميسى، وفاء عامر، رانيا يوسف، بسمة، مى سليم، ميس حمدان، هبة مجدى، ريم مصطفى، رشا مهدي، إيمان العاصى، ايناس الدغيدى، انجى المقدم، أيتن عامر، ميرهان حسين، أروى جودة.

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