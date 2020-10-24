بأغنية تامر حسنى... كريم فهمى يدعم مؤمن زكريا | فيديو

وعلق كريم فهمى قائلا " ترجع بالسلامه يا مؤمن " وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى :

ربنا هيشفيه باذن الله - يارب يرجع بالسلامه واحسن من الاول يااارب - الف سلامه عليه

و تغلب الأهلي على فريق الوداد النهائي في مباراة الإياب من الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، افتتح الأهلي التهديف فى الدقيقة 4 عن طريق مروان محسن بعد تمريرة رائعة من عمرو السولية لـ يتوغل فـ يسددها بإتقان لتسكن الشباك .





واضاف الاهلي الهدف الثاني فى الدقيقة 26 عن طريق حسين الشحات بعد مراوغه رائعه لدفاع الوداد المغربي ويسددها بإتقان فتسكن الشباك .





وجاء هدف الثالث فى الدقيقة 60 عن طريق ياسر إبراهيم ، بعد تنفيذ ركنية تصل منطقة الجزاء ليقفز علي أثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك علي الفور .





وتمكن الوداد من تسجيل هدف وحيد فى الدقيقة 82 عن طريق زهير المترجي من تسديدة صاروخية وعلي لطفي يشاهدها فقط وهي تسكن شباكه .



