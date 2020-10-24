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فن

بأغنية تامر حسنى... كريم فهمى يدعم مؤمن زكريا | فيديو

السبت 24/أكتوبر/2020 - 04:37 ص
صدى البلد
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سيد احمد
حرص الفنان كريم فهمى على دعم مؤمن زكريا لاعب النادى الاهلى ونشر فيديو لأغنية  " ترجعلنا بالسلامة  " للفنان تامر حسنى  وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام "  و ظهر فيه عددا من نجوم الكرة لدعم اللاعب في رحلة علاجه خلال الفترة الماضية . 


وعلق كريم فهمى قائلا " ترجع بالسلامه يا مؤمن " وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى :


ربنا هيشفيه باذن الله  - يارب يرجع بالسلامه واحسن من الاول يااارب - الف سلامه عليه
  


و تغلب الأهلي على فريق الوداد النهائي في مباراة الإياب من الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، افتتح الأهلي التهديف فى الدقيقة 4 عن طريق مروان محسن بعد تمريرة رائعة من عمرو السولية لـ يتوغل فـ يسددها بإتقان لتسكن الشباك .

واضاف الاهلي  الهدف الثاني فى الدقيقة 26 عن طريق حسين الشحات بعد مراوغه رائعه لدفاع الوداد المغربي ويسددها بإتقان فتسكن الشباك .

وجاء هدف الثالث فى الدقيقة 60 عن طريق ياسر إبراهيم ، بعد تنفيذ ركنية تصل منطقة الجزاء ليقفز علي أثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك علي الفور .

وتمكن الوداد من تسجيل هدف وحيد فى الدقيقة 82 عن طريق زهير المترجي من تسديدة صاروخية وعلي لطفي يشاهدها فقط وهي تسكن شباكه .

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ترجع بالسلامه يا مؤمن ❤️❤️❤️

A post shared by Karim Fahmy (@karimfahmiofficial) on

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