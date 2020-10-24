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أخبار البلد

الصحفيين تشكل غرفة عمليات لمتابعة تغطية المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

السبت 24/أكتوبر/2020 - 09:54 ص
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
أعلنت نقابة الصحفيين عن تشكيل غرفة عمليات، بإشراف نقيب الصحفيين ضياء رشوان، وعضوية عدد من أعضاء مجلس النقابة وهم حسين الزناتى وأيمن عبد المجيد وعمرو بدر ومحمد يحيى يوسف، وذلك لمتابعة وتسهيل أداء الزملاء الصحفيين لمهام عملهم في تغطية الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب المقررة بداخل مصر يومي السبت والأحد 24 و25 من شهر أكتوبر الحالي، وتلقي أي شكاوى تتعلق بأداء عملهم.


وأضافت نقابة الصحفيين فى بيان لها، أن الغرفة تعمل على مدار الساعة، خلال يومى الانتخابات، ويستمر عملها حتى الانتهاء من فرز الأصوات.


وأوضحت نقابة الصحفيين أن أرقام  الغرفة التى تتلقى عليها الاتصالات من أعضاء مجلس النقابة:

( 01275121212) – (01012227790)- (01004801214)- ( 01226409228) 
 

ومن الجهاز الإدارى بالنقابة:
(01005741555)- (01288888720)- (01061949100) - (01120468811)

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