AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ربنا يخليك ويبارك فيك.. سيدة مصرية توجه رسالة للرئيس السيسي من أمام لجنة انتخابية.. شاهد

السبت 24/أكتوبر/2020 - 09:56 ص
سيدة مصرية
سيدة مصرية
Advertisements
نورهان رأفت
وجهت إحدى السيدات من أمام لجنة انتخابية بالجيزة، رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلة: "ربنا يخليك لشعب مصر ويبارك فيك"، لمراسل "صدى البلد" المتواجد أمام اللجنة، موضحا الالتزام الكبير بارتداء الكمامات أمام اللجان.


وانطلق صباح اليوم، السبت، الماراثون الانتخابى فى أول أيام التصويت بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي يتنافس فيها 1879 مرشحا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة.


وتفتح اللجان أبوابها على مدى يومين وهما السبت والأحد في التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.


وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، مهام اللجان العامة التي شكلتها  والخاص بندب رؤساء وأعضاء اللجان العامة وأمنائها وتحديد مقارها وأرقامها بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب


وتضمنت مهام اللجنة العامة: مراجعة أوراق الانتخابات المسلمة إليها من رؤساء اللجان الفرعية، وللمرشحين أو وكلائهم إبداء اعتراض أمام اللجنة العامة بشأن صحة الاقتراع أو الفرز، وتفصل هذه اللجنة في الاعتراضات وتصدر قرارها بشأنها، ويحرر أمين اللجنة العامة محضرا مستقلا للأصوات التي حصلت عليها المرشحين بالنظام الفردي وآخر للأصوات التي حصلت عليها كل قائمة.


وفى جميع الأحوال، يحرر أمين اللجنة العامة محضر فرز مجمع من نسختين مثبتا به أعداد الأصوات في نطاق اللجنة العامة، ويثبت به الاعتراضات التي أبداها وكلاء المرشحين على عملية الفرز أو التجميع أمام اللجنة العامة وقرارات اللجنة بشأن هذا الاعتراضات وأسبابها، ويوقع المحضر من رئيس وأعضاء اللجنة العامة وأمينها.


كما يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين في نطاق اللجنة العامة وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة، وعلى اللجنة العامة أن تستمر في عملها لليوم التالي لإعلان الحصر العددي للأصوات بالدائرة وذلك لتلقى تظلمات ذوي الشأن من أي إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخابات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد موسى: كمامات ومطهرات على أبواب اللجان للناخبين وتنظيم كامل.. فيديو

العليا للانتخابات: مشاركة المواطنين في انتخابات النواب حق وواجب .. فيديو

لاشين إبراهيم: السماح لكافة المنظمات العالمية والمحلية بمتابعة انتخابات النواب.. فيديو

الوطنية للانتخابات: تنسيق كامل مع الصحة للتعامل مع أي حالات اشتباه بكورونا داخل اللجان.. فيديو

واجب قومي وحق دستوري.. أحمد موسى يدعو المصريين للمشاركة في انتخابات النواب.. فيديو

لجنة مدرسة العجوزة الإعدادية تفتح أبوابها أمام الناخبين وسط إجراءات أمنية مشددة

ترشيحاتنا

دهستها في مكانها.. لحظة سقوط شاحنة ضخمة فوق سيارة| فيديو

إغلاق الملاعب الرياضية والمتنزهات المغربية.. حظر تجوال في الدار البيضاء لمدة شهر بسبب كورونا

العليا للانتخابات: مشاركة المواطنين في انتخابات النواب حق وواجب .. فيديو

في ذكرى المولد النبوي.. تعرف على معجزة النبي محمد مع الشاة المسمومة

#احمد_فتحي يتصدر تويتر.. ومغردون: شكرا على ما قدمته

نتنياهو وجانتس يعلنان موافقتهما على بيع طائرات F-35 الأمريكية للإمارات

AdvertisementS

توافد كبار السن والسيدات على لجان الجيزة قبل انطلاق التصويت في انتخابات النواب

السكة الحديد تعلن التأخيرات في حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

شاهد.. لحظة اعتداء راكب على امرأة بصقت في وجهه والسبب غريب

مش بالسن.. نجمات فوق الخمسين تألقن في افتتاح مهرجان الجونة

دعاء الغسل من الجنابة وحكم تأخير الاستحمام

حذرتكم منه.. مرتضى منصور: الأهلى تلقت شباكه بهدف فور نزول كهربا

تحدى الكورونا فى الجونة... هانى رمزى يشعل السوشيال ميديا بصورة له مع زوجته

موجز السوشيال ميديا.. أول رد فعل من محمد الشناوي بعد استبداله بـ علي لطفي.. وأحمد عيد عبد الملك يسخر من نادي الوداد المغربى

ماتوا من الجوع.. تحلل جثث مصري و6 آخرين داخل شاحنة في باراجواي.. صور

نورهان منصور تشعل السوشيال ميديا بسبب إطلالتها فى مهرجان الجونة... شاهد

اليوم.. انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب داخل 14 محافظة

في ذكرى المولد النبوي.. تعرف على معجزة النبي محمد مع الشاة المسمومة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سوزوكي تطرح اسبريسو موديل 2021 suzuki s presso أرخص suv في مصر.. صور

فتح لجان الانتخابات البرلمانية أمام المواطنين بمدرسة صلاح الدين الابتدائية بالجيزة ..بالصور

أمطار غزيرة وبرق ورعد بشوارع مطروح في أول أيام انتخابات مجلس النواب.. شاهد