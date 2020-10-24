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برلمان

كبار السن وذوو الإعاقة والمرأة.. مشاهد من العملية الانتخابية بالدقي

السبت 24/أكتوبر/2020 - 12:57 م
انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
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عبد الرحمن سرحان - منار شعبان - إيمان عبد اللطيف
تصدر كبار السن والسيدات والأشخاص ذوو الإعاقة، المشهد في انتخابات مجلس النواب 2020.

وشهدت لجنة فرعية رقم 116 مدرسة الأورمان الثانوية للبنات، إقبالا ملحوظا من السيدات، اللاتي حرصن على التواجد للإدلاء بأصواتهن، إلى جانب كبار السن من الرجال والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وانطلقت صباح اليوم انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، وذلك بعد انطلاقها في الخارج الأربعاء الماضي 21 أكتوبر، والتي استمرت على مدار 3 أيام انتهت أمس الجمعة 23 أكتوبر.

تستمر الانتخابات في الداخل اليوم السبت وغدا الأحد 23 و24 أكتوبر، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها اليوم من الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين مع تطبيق الاجراءات الاحترازية في كل لجنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة  (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.

وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

كبار السن وذوو الإعاقة والمرأة.. مشاهد من العملية الانتخابية بالدقي
كبار السن وذوو الإعاقة والمرأة.. مشاهد من العملية الانتخابية بالدقي
كبار السن وذوو الإعاقة والمرأة.. مشاهد من العملية الانتخابية بالدقي
كبار السن وذوو الإعاقة والمرأة.. مشاهد من العملية الانتخابية بالدقي
كبار السن وذوو الإعاقة والمرأة.. مشاهد من العملية الانتخابية بالدقي
كبار السن وذوو الإعاقة والمرأة.. مشاهد من العملية الانتخابية بالدقي
كبار السن وذوو الإعاقة والمرأة.. مشاهد من العملية الانتخابية بالدقي
كبار السن وذوو الإعاقة والمرأة.. مشاهد من العملية الانتخابية بالدقي

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