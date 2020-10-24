تقدم أسلوب حياة جديدا لروادها.. تكثيف أعمال البناء فى مواقع أندية سيتى كلوب

تقوم مجموعة أندية سيتى كلوب بتقديم تجربة جديدة للأندية الرياضية بالمحافظات المستهدفة لاقامة الفروع الجديدة، من خلال اتاحة العديد من الخدمات التى لم يسبق أن تم تطبيقها فى الأندية بشكل عام مما يجعل من الأندية ملتقى رياضيا واجتماعيا وترفيهيا وثقافيا، الى جانب امكانية قيام رواد سيتى بأنشطة التسوق، واتاحة عدد كبير من المطاعم والكافيهات.





ويجرى حاليا العمل فى الجانب الانشائى للأندية التى تم التعاقد عليها ضمن المرحلة الأولى لكى يتم افتتاحها فى موعدها المحدد، ضمن خطة وضعتها ادارة الاندية لتكثيف العمل بكافة المواقع لتكون متاحة لعملاء سيتى كلوب، وذلك بعد شهدت المرحلة الثانية اقبالا من المواطنين للحجز واتمام العضويات، التى تضمن اسلوبا جديدا لادارة الاندية الرياضية والاجتماعية، لإثراء حياة الاعضاء والضيوف، من خلال تجربة استثنائية للمرافق والخدمات والأنشطة، بما يحقق أهداف ورؤية سيتى كلوب القائمة على، اتاحة خدمات ذكية، ومتنوعة لنقل تجربة الاندية فى العاصمة الى المحافظات بما يفتح الباب ايضا امام العديد من فرص العمل لأهالى المحافظات التى سيقام بها الأندية، والتى يبلغ عددها 15 فى كل من مدن شبين الكوم، العاشر من رمضان، طنطا، العبور، الزقازيق، كفر الشيخ، بنها، أسيوط، أسوان الجديدة، بني سويف، دمياط، سوهاج، دمنهور، المنيا، السويس.





وتضم أندية سيتى كلوب اماكن ترفيهية مثل السينما ومسرحا والعاب اطفال وثقافة ومكان تجميل للمراة ومكتبة وشهرا عقاريا وغيره من الاماكن الخدمية للتخفيف على الأعضاء ولإضفاء نوع من الإستقرار على الراغبين فى الإنضمام لأندية سيتى كلوب، كما تضم اكاديميات رياضية لتجهيز الأبطال الرياضيين فى المستقبل وإعدادهم بالشكل الجيد حتى يقوموا بتمثيل مصر فى المحافل الدولية والحصول على الميداليات الأولمبية، حيث تعاقدت سيتى كلوب لأكاديمية كرة القدم، مع الكابتن عادل مصطفى، والكابتن محمد علام لأكاديمية السباحة، وكل من أحمد الأحمر ، حسن يسري ، محمد رشا، لكرة اليد، والكابتن عمر برلسى، للاسكواش، و طارق الغنام وطارق خيرى، لكرة السلة، وكل من عبدالله عبد السلام، احمد صلاح، أنس ابو هاشم للكرة الطائرة.





كما اعلنت سيتى كلوب عن تسهيلات كبيرة في السداد من خلال تقسيط قيمة العضوية من سنة حتى 5 سنوات عن طريق شركة استادات القابضة مباشرة أو من خلال بنك CIB وجاءت أسعار العضويات تنافسية مقارنة بالخدمات الكبيرة التى تقدمها لأول مرة في 15 مدينة مصرية والأكاديميات الرياضية المميزة.