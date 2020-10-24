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أخبار البلد

نائب رئيس المحكمة الدستورية يدلى بصوته في انتخابات البرلمان بالدقي.. صور

السبت 24/أكتوبر/2020 - 05:30 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
أدلى الدكتور عادل الشريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، بصوته الانتخابي، في انتخابات مجلس النواب المنعقدة على مدار يومين، بمدرسة الشهيد أحمد مصطفى بالدقي وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا. 

وشهدت لجان مدرسة الشهيد أحمد مصطفى بالدقي، إقبال ضعيف من الناخبين في الساعات الأولى التي أعقبت الاستراحة الانتخابي، وسط اتخاذ كافة التدابير اللازمة والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. 

وانطلق في تمام التاسعة صباح اليوم السبت، المارثون الانتخابى فى أول أيام التصويت بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي يتنافس فيها 1879 مرشحا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، مهام اللجان العامة التي شكلتها  والخاص بندب رؤساء وأعضاء اللجان العامة وأمنائها وتحديد مقارها وأرقامها بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 

وتضمنت مهام اللجنة العامة: مراجعة أوراق الانتخابات المسلمة إليها من رؤساء اللجان الفرعية، وللمرشحين أو وكلائهم إبداء اعتراض أمام اللجنة العامة بشأن صحة الاقتراع أو الفرز، وتفصل هذه اللجنة في الاعتراضات وتصدر قرارها بشأنها، ويحرر أمين اللجنة العامة محضرا مستقلا للأصوات التي حصلت عليها المرشحين بالنظام الفردي وآخر للأصوات التي حصلت عليها كل قائمة.

وفى جميع الأحوال يحرر أمين اللجنة العامة محضر فرز مجمع من نسختين مثبتا به أعداد الأصوات في نطاق اللجنة العامة، ويثبت به الاعتراضات التي أبداها وكلاء المرشحين على عملية الفرز أو التجميع أمام اللجنة العامة وقرارات اللجنة بشأن هذا الاعتراضات وأسبابها، ويوقع المحضر من رئيس وأعضاء اللجنة العامة وأمينها

كما يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين في نطاق اللجنة العامة وعدد من أدلو بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة، وعلى اللجنة العامة أن تستمر في عملها لليوم التالي لإعلان الحصر العددي للأصوات بالدائرة وذلك لتلقى تظلمات ذوي الشأن من أي إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخابات
نائب رئيس المحكمة الدستورية يدلى بصوته في انتخابات البرلمان بالدقي.. صور
نائب رئيس المحكمة الدستورية يدلى بصوته في انتخابات البرلمان بالدقي.. صور

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