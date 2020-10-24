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أخبار البلد

انتظام عملية التصويت في لجان العجوزة.. وإقبال كثيف من كبار السن

السبت 24/أكتوبر/2020 - 05:25 م
صدى البلد
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محمد صديق و سارة يسن
شهدت لجان العجوزة على مدار اليوم السبت أول أيام انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى مشاركة كثيفة نسبيًا من الناخبين في التصويت.

وتنوعت الفئات المشاركة في التصويت ما بين سيدات وشباب وكبار في السن وسط حالة من الهدوء سادت المناطق المحيطة من اللجان.

وحضر القضاة إلى اللجان في موعدهم وانطلقت عملية التصويت في التاسعة صباحا وشهدت لجنة مدرسة الإمام علي الابتدائية انتظاما وسلاسة في عملية حضور الناخبين للتصويت باللجان على مدار اليوم 

وتوافدت أعداد  كبيرة من المسنين على مدار  للمشاركة في الانتخابات  فيما قدم رجال الشرطة المساعدة لهم  للإدلاء بأصواتهم.

وخصصت قوات تأمين لجان مدرسة الإمام علي الابتدائية مقاعد لكبار السن للانتظار قبل دخول اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2020، بالإضافة إلى كراسي متحركة لنقلهم إلى مقار اللجان.

كما وفرت قوات التأمين كواشف حرارية ضمن إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. 

وشهدت اللجان  التزاماً كاملاً بالكمامات والتباعد الاجتماعي من جانب المواطنين كإجراء احترازي في مواجهة كورونا .

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