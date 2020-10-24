في آخر ساعتين| إقبال شديد بلجان أبو النمرس والحوامدية بانتخابات النواب

شهدت دائرتا مركز ابو النمرس والحوامدية، اقبالا شديدا بالساعات الاخيره لانتخابات مجلس النواب 2020 في يومها الاول.





واستمر توافد الناخبين الى لجان مدارس ابو النمرس و الحوامدية، بعد فتح اللجان مره اخري بانتهاء ساعه الراحة، بانتخابات مجلس النواب 2020.





وتصدرت السيدات المشهد الانتخابي، باقبالهن الملحوظ منذ بداية اليوم، بالإضافة الي كبار السن.









وفتحت اللجنة الانتخابية أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، حيث بدأ المواطنون في التوافد وسط تدابير أمنية وصحية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، مع توزيع الكمامات على الناخبين.









انطلقت اليوم انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، وذلك بعد انطلاقها في الخارج الأربعاء الماضي 21 أكتوبر، والتي استمرت على مدار 3 أيام انتهت أمس الجمعة 23 أكتوبر.







