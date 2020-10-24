هبقى في الاستاد| أحمد موسى: الخطيب وش السعد وأتمنى نهائي ابطال افريقيا يكون مصري

وجه الإعلامي أحمد موسى ، التحية والتقدير إلى بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي بعد تأهل الفريق لنهائي دوري أبطال أفريقيا.









وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أتمنى أن يكون النهائي في بطولة أفريقيا مصري خالص".





وتابع موسى: " النادي الأهلي يحب الفوز ببطولة دوري أبطال افريقيا"، مضيفا:" الخطيب وش السعد ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: " سأكون متواجدا في ستاد القاهرة في المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا التي سيكون النادي الأهلي طرفا فيها ".





وعلق الإعلامي أحمد موسى، على هدف حسين الشحات في مباراة النادي الاهلي والوداد المغربي في إياب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا، :" صعبان عليا لاعب الوداد المغربي اللي حصل فيه من حسين الشحات".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" ما حدث لـ لاعب الوداد المغربي على يد حسين الشحات له تأثيرات خطيرة "، مضيفا:"مروان محسن امبارح لعب على الصفارة زي ما الكتاب بيقول والفار احتسب الهدف".





وتابع الإعلامي أحمد موسى: "ما فعله حسين الشحات جبروت وما فعله بالأمس جاب بيه ثمنه".