إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيات الحوثي في صنعاء

أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، اليوم، إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيات الحوثي الانقلابية في سماء مديرية نهم شرق صنعاء، وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية.





يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية.



