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أخبار العالم

إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيات الحوثي في صنعاء

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 12:38 ص
أ ش أ
أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، اليوم، إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيات الحوثي الانقلابية في سماء مديرية نهم شرق صنعاء، وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة مفخخة بدون طيار أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

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