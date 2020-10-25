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محافظ الفيوم عن مساعدته مسنة أمام اللجنة: لم تعرفني وتحدثت معي بتلقائية

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 01:32 ص
محافظ الفيوم
محافظ الفيوم
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البهي عمرو
قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن المحافظة فى اليوم الأول لـ انتخابات مجلس النواب شهدت إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، موضحًا أن المحافظة عقمت جميع اللجان قبل بدء عمليات التصويت.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة سي بي سي، أن وزارة الصحة وفرت جميع المستلزمات الخاصة بتأمين العملية الانتخابية فيما يخص الإجراءات الاحترازية.

ولفت إلى أنه لم يتم رصد أية سلبيات فى اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب.

وعلق محافظ الفيوم على صورة مساعدته لـ مسنة أمام إحدي اللجان الانتخابية، قائلا: "ساعدت السيدة ولم تعلم اننى المحافظ.. وظلت تسير معي لوقت طويل وهى تتحدث معي بتلقائية".

وفتحت اللجان أبوابها أمس السبت، وتستمر إلى اليوم الاحد في التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساء وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، مهام اللجان العامة التي شكلتها  والخاص بندب رؤساء وأعضاء اللجان العامة وأمنائها وتحديد مقارها وأرقامها بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

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