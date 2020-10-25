محافظ الفيوم عن مساعدته مسنة أمام اللجنة: لم تعرفني وتحدثت معي بتلقائية

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن المحافظة فى اليوم الأول لـ انتخابات مجلس النواب شهدت كبيرا من قبل المواطنين، موضحًا أن المحافظة عقمت جميع اللجان قبل بدء عمليات التصويت. الأولإقبالا





وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة سي بي سي، أن وزارة الصحة وفرت جميع المستلزمات الخاصة بتأمين العملية الانتخابية فيما يخص الإجراءات الاحترازية.





ولفت إلى أنه لم يتم رصد أية سلبيات فى اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب.





وعلق محافظ الفيوم على صورة مساعدته لـ مسنة أمام إحدي اللجان الانتخابية، قائلا: "ساعدت السيدة ولم تعلم اننى المحافظ.. وظلت تسير معي لوقت طويل وهى تتحدث معي بتلقائية".



