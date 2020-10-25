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محافظات

انتخابات النواب 2020 .. زحام أمام لجان مدرسة سعد زغلول بالمنيب في ثاني أيام التصويت

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 01:05 م
انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
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أحمد زهران
شهدت اللجان الانتخابية بمدرسة سعد زغلول الرسمية للغات في المنيب بالجيزة، تزاحما شديدا من قبل الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب في ثاني أيام التصويت.

وانتشرت الخدمات الأمنية أمام اللجان لتأمين دخول وخروج المواطنين بانتظام .

وانطلقت، اليوم الأحد، انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، لليوم الثاني على التوالي، حيث بدأت أولى أيام المرحلة الأولى بالداخل، أمس السبت.

ويعد اليوم، الثاني والأخير في انتخابات المرحلة الأولى بالداخل، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها من الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية في كل لجنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر. بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

وكانت انتخابات المصريين في الخارج لهذه الجولة انطلقت أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه الأحد الموافق الأول نوفمبر. 

وفيما يخص جولة الإعادة، فى المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر، وفى الداخل يومى الإثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 نوفمبر على أن تعلن النتيجة النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم 30 نوفمبر.
انتخابات النواب 2020 .. زحام أمام لجان مدرسة سعد زغلول بالمنيب في ثاني أيام التصويت
انتخابات النواب 2020 .. زحام أمام لجان مدرسة سعد زغلول بالمنيب في ثاني أيام التصويت
انتخابات النواب 2020 .. زحام أمام لجان مدرسة سعد زغلول بالمنيب في ثاني أيام التصويت
انتخابات النواب 2020 .. زحام أمام لجان مدرسة سعد زغلول بالمنيب في ثاني أيام التصويت

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