خلال 24 ساعة.. السعودية تسجل 323 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وقالت وزارة الصحة، إنها سجلت 323 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الإصابات 344875 حالة.





وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 335 حالة تعاف جديدة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 331330 حالة.





وأكدت تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5296 حالة وفاة.



