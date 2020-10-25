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أخبار العالم

خلال 24 ساعة.. السعودية تسجل 323 إصابة جديدة بـ كورونا

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 02:48 م
السعودية تسجل 323
السعودية تسجل 323 إصابة جديدة بـ كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة، إنها سجلت 323 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الإصابات 344875 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 335 حالة تعاف جديدة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 331330 حالة.

وأكدت تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5296 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8249، والحالات الحرجة 767 حالة، والتي تراجع لليوم الرابع.

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