تعيين خمس مدراء لوحدات مركز تكنولوجيا المعلومات بجامعة الوادي الجديد

أصدر الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد قرارًا بتعيين الدكتور احمد ثابت عبد المنعم الاستاذ المساعد بكلية العلوم بالجامعة مديرا لمركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك لمدة ثلاث سنوات

كما أصدر قرار بتعيين خمسة مدراء لوحدات مركز تكنولوجيا المعلومات وقد نصت القرارات علي تعيين الدكتور محمد عبد العظيم محمد عبد الحميد الاستاذ المساعد بكلية التربية الرياضية ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب مديرا لوحدة التدريب علي تكنولوجيا المعلومات وتعيين الدكتور عمرو حسن فتوح محمد المدرس بكلية الآداب قسم المكتبات مديرا لوحدة المكتبه الرقمية وتعيين الدكتوره فاطمة الزهراء سعد محمد طه المدرس بكلية الآداب قسم الاعلام مديرا لوحدة البوابة الرقمية وتعيين المهندس احمد عاطف احمد فرغلي مديرا لوحدة شبكة المعلومات ومركز البيانات وتعيين الاستاذ مصطفي حسن محمد خلف الله مديرا لوحدة نظم المعلومات الإدارية.





وأوضح رئيس الجامعة أن تلك القرارات تأتي في اطار خطة الجامعة لادارة التحول الرقمي بما يتوافق مع توجيهات وزارة التعليم العالي والدولة المصرية.





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