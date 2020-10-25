اِعتقد إنهم سبب طلاقه| عاطل يفتح النار على جيرانه فيصيب 5 ويذبح نفسه فى الساحل

شهد شارع جسر البحر بحى الساحل واقعة مؤسفة، بعدما فوجئ أهالى المنطقة بجارهم بفتح النار عليهم بسلاح نارى كان يحمله، ما أسفر عن اصابه 5 أشخاص كانوا يجلسون على مقهى بمكان الواقعة، ثم قام بذبح نفسه " بكتر " ليسقط غارقا فى دمائه.





تلقى قسم شرطة الساحل بلاغا من الاهالى بقيام جارهم بفتح النار على الجالسين على مقهى بدائرة القسم ، ما أد الى سقوط ٥ مصابين .





وتحركت قوات الامن الى مكان البلاغ ، وتبين أن عاطلا قام بإطلاق الرصاص عشوائيا تجاه المترددين والجالسين على مقهى معروف بالمنطقة ، ما أسفر عن اصابه ٥ أشخاص ، ثم قام بذبح نفسه بسلاح أبيض " كتر " كان بحوزته .





وتبين من جمع المعلومات والتحريات أن المتهم ارتكب الجريمة لوجود خلافات زوجية مع زوجته " ربة منزل " لتعاطيه المواد المخدرة ،واعتقاده ان أهالى المنطقة تدخلوا لطلاقها منه فى فبراير مطلع العام الجارى ، والإستيلاء على مسكن الزوجية.





تم اخطار النيابة العامة التى انتقلت الى المستشفى لسؤال المصابين ، وتبين ان حالتهم الصحية سيئة إثر اصابتهم ، فيما تم سؤال شهود العيان على الحادث ، وكذا الاستماع الى اقوال طليقة المتهم.





وقررت النيابة تعيين حراسة أمنية مشددة على المصابين حتى مثولهم للشفاء واستكمال التحقيقات معهم .