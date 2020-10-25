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منوعات

بإطلالة جذابة.. زوجة عاصى الحلانى تخطف الأنظار عبر إنستجرام

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 05:53 م
زوجة عاصي الحلاني
زوجة عاصي الحلاني
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محمد بدران


نشرت كوليت بولس، زوجة الفنان اللبناني عاصى الحلانى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام ".

وظهرت بها كوليت، علي حمام سباحة بفستان صيفي انيق باللون الازرق، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على اللون الأسود للعيون الذى يكشف عن جمالها، وتركت شعرها البنى القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة تخطف الأنظار.

يذكر ان شارك عاصي الحلاني بأغنية جديدة في الندوة التثقيفية 32، والتي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في ذكرى حرب أكتوبر، وهى أغنية من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، وتم غناؤها والأغنية من كلمات أحمد علاء الدين وألحان سامر أبو طالب وتوزيع زوم.

وحصد الفنان عاصي الحلاني 2مليون و300 آلف مشاهدة بأحدث كليباته «رجعتيني لبدايتي»، وذلك بعد طرحه عبر قناة روتانا الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 22 يوليو 2020. 

كليب رجعتيني لبدايتي لـ عاصي الحلاني، من كلمات: عبير أبو إسماعيل، ألحان: حسان عيسى، توزيع: عمر صباغ، ماسترينج: محمد المقهور. 

كما طرح عاصي الحلاني أغنية "بيكفي إنك أردني"، التي طرحها 2016، عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلق: "كل عام والأردن والشعب الأردني الحبيب بألف خير".

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A post shared by Colette Hallani (@colettehallani) on

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