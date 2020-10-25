218 مليون دولار قيمة صادرات غذائية مصرية إلى السعودية في 8 أشهر

ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى السوق السعودية خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري، لتسجل 218 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.





وقال مدير التسويق بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية تميم الضوي - في تصريح اليوم - إن السوق السعودي يعد أكبر الأسواق المستوردة لمنتجات القطاع، حيث يستحوذ على 10% من إجمالي قيمة الصادرات الغذائية خلال الفترة من "يناير- أغسطس 2020".





وأوضح أن أهم صادرات مصر من الصناعات الغذائية للسوق السعودي تتمثل في: (الأجبان - الشيكولاتة - الخضار المجمد - زيت عباد الشمس - مركزات صناعة المشروبات الغازية - محضرات غذائية متنوعة - بسكويت وعجائن غذائية - تبغ وأبدال تبغ مصنعة - تفل قصب السكر - نشاء دستوري من الذرة - خمائر - حلوى جافة).





ووفقا لتقارير المجلس، فإن صادرات مصر من الصناعات الغذائية للملكة العربية السعودية شهدت نموا العام الماضي بنسبة 8% لتسجل نحو 337 مليون دولار مستحوذة على 4.5% من واردات السعودية من المنتجات الغذائية لتحتل المركز السادس.





وتمثلت أهم الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية للسعودية العام الماضي: (الأجبان بقيمة 54 مليون دولار وبنسبة 16% من إجمالي الصادرات - الشيكولاتة بقيمة 48 مليون دولار بنسبة 14% - الخضار المجمد بقيمة 45 مليون دولار بنسبة 13% - زيت عباد الشمس بقيمة 36 مليون دولار وبنسبة 11%).