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اقتصاد

218 مليون دولار قيمة صادرات غذائية مصرية إلى السعودية في 8 أشهر

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 05:49 م
الصادرات الغذائية
الصادرات الغذائية
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أ ش أ
ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى السوق السعودية خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري، لتسجل 218 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقال مدير التسويق بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية تميم الضوي - في تصريح اليوم - إن السوق السعودي يعد أكبر الأسواق المستوردة لمنتجات القطاع، حيث يستحوذ على 10% من إجمالي قيمة الصادرات الغذائية خلال الفترة من "يناير- أغسطس 2020".

وأوضح أن أهم صادرات مصر من الصناعات الغذائية للسوق السعودي تتمثل في: (الأجبان - الشيكولاتة - الخضار المجمد - زيت عباد الشمس - مركزات صناعة المشروبات الغازية - محضرات غذائية متنوعة - بسكويت وعجائن غذائية - تبغ وأبدال تبغ مصنعة - تفل قصب السكر - نشاء دستوري من الذرة - خمائر - حلوى جافة). 

ووفقا لتقارير المجلس، فإن صادرات مصر من الصناعات الغذائية للملكة العربية السعودية شهدت نموا العام الماضي بنسبة 8% لتسجل نحو 337 مليون دولار مستحوذة على 4.5% من واردات السعودية من المنتجات الغذائية لتحتل المركز السادس.

وتمثلت أهم الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية للسعودية العام الماضي: (الأجبان بقيمة 54 مليون دولار وبنسبة 16% من إجمالي الصادرات - الشيكولاتة بقيمة 48 مليون دولار بنسبة 14% - الخضار المجمد بقيمة 45 مليون دولار بنسبة 13% - زيت عباد الشمس بقيمة 36 مليون دولار وبنسبة 11%).

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