AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قائمة ريال مدريد لمواجهة مونشجلادباخ في دوري أبطال أوروبا

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 05:46 م
ريال مدريد
ريال مدريد
Advertisements
إسماعيل محمود
أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة نظيره بروسيا مونشجلادباخ الألماني، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة عودة البلجيكي إيدين هازارد من جديد بعد غيابه من بداية الموسم بسبب الإصابة.

وضمت القائمة كل من:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا - لونين - ألتوبي

خط الدفاع: إيدير ميليتاو - سيرجيو راموس - رافاييل فاران - مارسيلو - فيرلاند ميندي - سانتوس

خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - كاسميرو - فيدي فالفيردي - فرانشيسكو إيسكو

خط الهجوم: إيدين هازارد - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو - لوكاس فاسكيز - لوكا يوفيتش - فينسيوس جونيور - رودريجو جويس

وتقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل في التاسعة مساءً.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشكيلة ريال مدريد لمواجهة ريال سويسيداد بالدوري الإسباني

زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة ريال بتيس

قائمة ريال مدريد لملاقاة بلد الوليد في الدوري الإسباني

قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفانتي في الدوري الإسباني

تعرف على قائمة ريال مدريد لمواجهة قادش في الدوري الإسباني

سيرجيو راموس يغيب عن ريال مدريد فى مواجهة شاختار بدوري أبطال أوروبا

ترشيحاتنا

لمنع الإرهاق.. 3 أطعمة تمدك بالطاقة على مدار اليوم

5 حيل خارقة تخلصك من كابوس الكرش للأبد

محاولة اختطاف ناقلة نفط قبالة سواحل انجلترا.. والشرطة تتدخل

السيسي يوجه بالبدء الفوري في تنفيذ مبادرة "مصر الرقمية"

اتحاد جدة يحسم صفقة أحمد حجازي.. والتوقيع اليوم

الأعلى للإعلام يهنئ الرئيس والقوات المسلحة والشرطة بذكرى المولد النبوي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشغيل التكييف يقلل من انتشار فيروس كورونا في المدارس.. تفاصيل

مع غروب شمس اليوم الثاني.. استمرار توافد كبار السن والشباب على مدرسة الأورمان بالدقي| صور

بـ الأحمر الناري.. ريا أبي راشد تستعرض جمالها في مهرجان الجونة