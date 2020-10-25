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رياضة

مصطفى محمد ينشر صورة بصحبة فرجاني ساسي فى تدريبات الزمالك

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 05:57 م
فرجاني ومصطفي محمد
فرجاني ومصطفي محمد
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محمد بدران



شارك مصطفى محمد نجم نادي الزمالك جمهورى ومتابعيه صورة مع فرجاني ساسي لاعب الفريق عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"


وظهر مصطفى محمد برفقة الدولى التونسي خلال مشاركته في التدريبات مع الفريق استعدادًا لمواجهة نظيره الإسماعيلي والمقرر لها غدًا الإثنين في ختام منافسات الدوري العام.


يذكر أن فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصل مطار القاهرة الدولي،  الثلاثاء الماضي، ، قادمًا من المغرب برفقة بعثة الوداد المغربي بعدما تماثل للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا.


ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الزمالك في أقرب وقت، استعدادًا للقاء الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها 31 اكتوبر المقبل.

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El fer ❤️💪🏻

A post shared by Mostafa Mohamed (@mostafamohamed.11) on

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