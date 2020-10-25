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أحمد موسى: إقبال ملحوظ على التصويت بانتخابات النواب في اليوم الثاني

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 07:22 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن عملية فرز الأصوات في انتخابات مجلس النواب ستبدأ في اللجان الفرعية بعد ساعتين من الآن، ويتم العد الحصري للأصوات ولن تظهر نتائج رسمية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أثناء تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي المنوطة بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

وتابع الإعلامي أحمد موسى "إقبال ملحوظ على عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب في اليوم الثاني خاصةً في الصعيد".

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن "الإقبال ملحوظ في آخر يوم في أي انتخابات سابقة، وهذا الأمر عادة في أي استحقاق دستوري في مصر".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى حديثه "سوف نشهد إقبالا كبيرا خلال الساعتين المقبلتين قبل انتهاء عملية التصويت في اليوم الثاني في الانتخابات".

وانطلقت اليوم انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، لليوم الثاني على التوالي، حيث بدأت أولى أيام المرحلة الأولى بالداخل، أمس السبت.

اليوم، الأحد، ثاني انتخابات المرحلة الأولى بالداخل والأخير، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها من الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين مع تطبيق الاجراءات الاحترازية في كل لجنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.

وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

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