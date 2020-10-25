AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لإعادة إعمار اليمن.. السعودية تحول عدن إلى جنة بجملة مبادرات

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 07:22 م
عدن - اليمن
عدن - اليمن
Advertisements
ميس رضا
انطلق اليوم مؤتمر ومعرض عدن الأول للبناء والمقاولات برعاية البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وحضور محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس، ومدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن أحمد عواجي مدخلي، ورئيس جامعة عدن الدكتور الخضر ناصر لصور، وعدد من قيادات السلطة المحلية وقيادة الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة المؤقتة عدن، ونخبة من رجال الأعمال والشخصيات الأكاديمية والريادية.

وتستمر أنشطة وفعاليات مؤتمر ومعرض عدن الأول للبناء والمقاولات يومين متتاليين عبر عدة جلسات تتناول جهود التعافي ورؤية التنشيط الاقتصادي، كما تناقش الجلسات فرص نجاح مشاريع البناء والتشييد، وأيضًا التكامل المؤسسي في قطاع البناء والتشييد، بمشاركة نحو 30 شركة ومؤسسة استثمارية يمنية.

ويهدف المؤتمر إلى إيجاد شراكة فعالة مع القطاع الخاص اليمني، لتمكينه من الإسهام في مشاريع التنمية والإعمار، بالإضافة إلى تفعيل دور كوادر قطاع المقاولات من مقاولين وموردين يمنيين ومكاتب استشارية في سبيل تحقيق التكامل التنموي بين مشاريع البرنامج التنموية وشركاء التنمية التنفيذيين، الذي يأتي بالتعاون والتنسيق مع الحكومة اليمنية، إسهامًا في تعزيز التعافي الاقتصادي وتأهيل البنية التحتية في الجمهورية اليمنية.

وأوضح مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس أحمد مدخلي في تصريح خلال المؤتمر، أن السعودية هي الشريك التنموي الأبرز لليمن الشقيق منذ عقود عديدة، ولم يتوقف ذلك عند العلاقة الوطيدة التي تربط قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، بل امتد إلى الدعم الاقتصادي المباشر، وتمويل وتنفيذ المشاريع الحيوية، وتمكين وصول الأهالي إلى الخدمات الأساسية في أنحاء مختلفة من الجمهورية اليمنية، وفي قطاعات اقتصادية وتنموية عدة، وأن المشاريع تعد امتدادًا لعطاء سعودي مستمر من أجل الأشقاء في اليمن.

وأكد المهندس مدخلي أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يسخّر إمكانياته لبناء الإنسان وإعمار المكان، معربًا عن شكره لجهود جميع العاملين في قطاع المقاولات، بوصفه جزءًا لا يتجزأ من مشاريع في البرنامج في اليمن، الذي يعمل على بناء الصروح التعليمية كالمدارس النموذجية والمباني الجامعية، والمحطات والمرافق الصحية والكهربائية، والموارد المائية، وغيرها من المشاريع التنموية والتي يسعى البرنامج من خلالها إلى تحسين البنية التحتية، بما له أثر مباشر وإيجابي على حياة الأشقاء في اليمن.

ويعتمد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن آلية انضمام المقاولين والموردين للبرنامج كشركاء في التنمية، لإتمام عمليات تسجيل المقاولين وتوزيع المشاريع حسب التصنيف وتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يمكّن الشركات والمؤسسات المحلية المؤهلة من العمل في المشاريع التي تتناسب مع تصنيفها وخبرتها وأماكن تواجدها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وسط نيران الحرب على الإرهاب.. السعودية تطلق مشروعا جديدا لمساعدة ودعم نساء اليمن

السعودية: تحسين كفاءة بيئة التصدير وتحفيز القطاع الخاص في اليمن

2.2 مليار دولار دعماً سعودياً لإعمار اليمن

من دمار إلى عمار.. السعودية تغير واجهة عدن اليمنية بحزمة مشروعات تنموية

أخبار السعودية اليوم: ارتفاع نسبة حالات الشفاء من كورونا إلى 93.1 % بالمملكة.. حراك دبلوماسي سعودي مكثف لدعم جهوده في اليمن.. واعدام توأمين اعتنقا الفكر التكفيري وقتلا أمهما بالرياض

تخدم 6 قطاعات حيوية .. السعودية تطلق 13 مشروعا تنمويا فى اليمن

ترشيحاتنا

في اليوم الثاني ولمدة ساعة.. بدء فترة راحة القضاة في انتخابات النواب

مصطفى محمد ينشر صورة بصحبة فرجاني ساسي فى تدريبات الزمالك

السعودية تطرح عملة ورقية جديدة .. تعرف على السبب

شاهد.. وصلة رقص لـ جوهرة مع حسن شاكوش على أنغام سالكة

مبروك كسبت جايزة.. حيلة جديدة ابتكرتها عصابة للنصب على المواطنين

السيسي يوجه بالبدء الفوري في تنفيذ مبادرة "مصر الرقمية"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأطعمة المصنعة تزيد من خطر الوفاة بأمراض القلب

كب وجريء .. بشرى فى مأزق بفستان كشف زيادة وزنها

بجمبسوت كلاسيك.. نجوى كرم تثير الجدل بنحافتها