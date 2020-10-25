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رياضة

هنرجع أقوى.. أول تعليق من بيراميدز بعد خسارة نهائي الكونفدرالية

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 11:26 م
مباراة بيراميدز ضد
مباراة بيراميدز ضد نهضة بركان
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محمد السعيد
علق نادي بيراميدز، على خسارة الفريق، نهائي الكونفدرالية، بعد الهزيمة أمام نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في المباراة النهائية، التي أقيمت على ملعب الأمير مولاي عبدالله بالمغرب.

ونشر نادي بيراميدز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لـ اللاعبين، وكتب "هنرجع تاني من جديد ".

ملخص وأحداث مباراة بيراميدز ونهضة بركان:

ظهر بيراميدز بشكل سيئ خلال الشوط الأول وفشل في تهديد مرمى نهضة بركان طوال الـ 45 دقيقة.

وفي الدقيقة 15 من عمر المباراة نجح فريق نهضة بركان من إحراز هدف التقدم في شباك بيراميدز  عن طريق يوسوفو دايو في الدقيقة 15 من عمر المباراة.

هدف تقدم نهضة بركان الذي سجله في الدقيقة 15 جاء من لمسة يد واضحة على محسن ياجور، إلا الحكم أليوم  نيانت والفار تغاضوا عنها,

وتغاضي أليوم نيانت حكم المباراة عن طرد العربي ناجي لاعب نهضة بركان، بعد ضرب محمد فاروق بدون كرة.

بدأ نهضة بركان الشوط الثاني ضاغطا وشن هجمة خطيرة من بكري الهلالي الذي مررها عرضية أرضية ليسددها محسن ياجور الخالي تماما من الرقابة أعلى المرمى.

استحوذ فريق بيراميدز على الكرة بعذ ذلك، لكن دون خطورة على مرمى نهضة بركان.

وفي الدقيقة الدقيقة 57 سدد إبراهيم حسن تسديدة قوية إلا أنها اصطدمت بأحد مدافعي نهضة بركان وخرجت ركنية.

وواصل نهضة بركات ضغطه على مرمى فريق بركان، وكاد محمد فاروق أن يسجل هدف التعادل لكن الكرة مرت بجوار القائم

وفي الدقيقة 69 سدد جون أنطوي كرة برأسة بعد عرضية من الجانب الأيمن، إلا أنها مرت بعيدا عن مرمى نهضة بركان.

وفي الدقيقة 72 أهدر حميد عشير هدفا محققا لنهضة بركان بعد إنفراد بالحارس المهدي سليمان، حيث وضعها خارج المرمى.

عاد فريق بيراميدز للسيطرة على الكرة ، لكن دون دون خطورة حقيقية على مرمى فريق نهضة بركان.

وفي الدقيقة 89 أشهر أليوم نيانت البطاقة الحمراء في وجه بكر الهلالي بعد تدخل عنيف  على عمر جابر.

حاول بيراميدز تعديل النتيجة بعد احتساب 6 دقائق وقت بدل ضائع لكن دون جدوى، لينتهي اللقاء بنتيجة 1 - 0، ويتوج نهضة بركان بطلا للكونفيدرالية.

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