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توزيع شربات.. عمرو أديب عن الانتخابات بالجيزة والعجوزة والدقي

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 12:24 ص
محمد أبو العينين
محمد أبو العينين
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البهى عمرو
قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك احتفالية كبيرة بـ البحر الأعظم، أمام مقر النائب محمد أبو العينين الذى يخوض انتخابات البرلمان بدائرة الجيزة والعجوزة والدقي.

وأضاف عمرو أديب خلال تقديمه برنامج الحكاية على قناة "إم بي سي مصر"، أن الجميع يقوم بتوزيع شربات أمام مقر النائب محمد أبو العينين.

وعرض عمرو اديب بثا مباشرا لـ احتفال المواطنين بالجيزة بالنائب محمد أبو العينين.

وكشف عمرو آديب، أن فوز أبو العينين ليس مفاجأة، لأن أبو العينين هو النائب بالدائرة و يقدم الخدمات لجميع المواطنين. 

ولفت عمرو أديب، إلى أن محمد ابو العينين له تواجد كبير فى الجيزة والعجوزة والدقي.

وانتهت عملية الاقتراع منذ قليل،  في انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، حيث بدأت أولى أيام المرحلة الأولى بالداخل، أمس السبت.

ويعد اليوم، الثاني والأخير في انتخابات المرحلة الأولى بالداخل، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها من الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين مع تطبيق الاجراءات الاحترازية في كل لجنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

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