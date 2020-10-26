توزيع شربات.. عمرو أديب عن الانتخابات بالجيزة والعجوزة والدقي

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك احتفالية كبيرة بـ البحر الأعظم، أمام مقر النائب محمد أبو العينين الذى يخوض انتخابات البرلمان بدائرة الجيزة والعجوزة والدقي.
وأضاف عمرو أديب خلال تقديمه برنامج الحكاية على قناة "إم بي سي مصر"، أن الجميع يقوم بتوزيع شربات أمام مقر النائب محمد أبو العينين.
وعرض عمرو اديب بثا مباشرا لـ احتفال المواطنين بالجيزة بالنائب محمد أبو العينين.
وكشف عمرو آديب، أن فوز أبو العينين ليس مفاجأة، لأن أبو العينين هو النائب بالدائرة و يقدم الخدمات لجميع المواطنين.
ولفت عمرو أديب، إلى أن محمد ابو العينين له تواجد كبير فى الجيزة والعجوزة والدقي.