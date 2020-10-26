رئيس إذاعة القران الكريم: نرحب بالنقد البناء ونرفض السخرية والاستهزاء بالإذاعة.. فيديو

أكد حسن مدني، رئيس إذاعة القرآن الكريم أن الإذاعة ليست بمعزل عن الشباب فضلًا عن تقديم نوافذ تطل عليهم وبرامج علمية وثقافية ودينية مؤكدا أن العديد من الشباب يقومون بالدراسة في معهد الإذاعة والتليفزيون ممن لديهم أمل وحب للإذاعة.





وأضاف مدني خلال لقاء له لبرنلامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أنه كان يجب أن يتم النقد بطريقة بناءة وليس مثل ما حدث من سخرية واستهزاء مشيرا إلى أنه لا نقبل السخرية باستهزاء.



