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رئيس إذاعة القران الكريم: نرحب بالنقد البناء ونرفض السخرية والاستهزاء بالإذاعة.. فيديو

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:46 ص
إذاعة القران الكريم
إذاعة القران الكريم
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محمود محسن
أكد  حسن مدني، رئيس إذاعة القرآن الكريم  أن الإذاعة ليست بمعزل عن الشباب فضلًا عن تقديم نوافذ تطل عليهم وبرامج علمية وثقافية ودينية مؤكدا أن العديد من الشباب يقومون بالدراسة في معهد الإذاعة والتليفزيون ممن لديهم أمل وحب للإذاعة.

وأضاف مدني خلال لقاء له لبرنلامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أنه كان يجب أن يتم النقد بطريقة بناءة وليس مثل ما حدث من سخرية واستهزاء مشيرا إلى أنه لا نقبل السخرية باستهزاء.

وقال  رئيس إذاعة القرآن الكريم، إنهم دائما يسعون إلى التطوير، فكان هناك لجنة لتطوير برامج شبكة القرآن الكريم، وهذه اللجنة اجتمعت وكانت هناك تنحية لـ 20 برنامجا، لتصبح برامج الإذاعة 40 برنامجا، لأنه كان هناك تشابه فيما بينها.

وتابع، أن هناك بعض البرامج الصغيرة تلقى نجاحا لدى الشباب والكبار، مثل "ومضة تفسيرية" وهذا نوع من التطوير للإذاعة، وأيضا "خاطرة دعوية" لمحمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وهناك الفترات المفتوحة التى تتناول الواقع المعيشى، قائلا: نحن لسنا بعيدين عن المجتمع.

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