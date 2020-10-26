آبل تحذر مستخدمى هواتف iPhone 12.. لهذا السبب

حذرت شركة آبل مستخدمى هواتف iPhone 12 والتى تم إطلاقها مؤخرا، من وضع الشاحن اللاسلكى MagSafe على غطاء أو حافظة الهواتف، حيث أنه إذا وضع المستخدم ذلك الشاحن اللاسلكي على الغطاء الجلدي للهاتف ، فقد يؤدي ذلك إلى ظهور علامة دائرية تشوه مظهر الغطاء.





وبحسب موقع Mac Rumors فإن الشركة حذرت أيضا من وضع وضع بطاقات الائتمان أو أي بطاقات ممغنطة بين الهواتف والشاحن اللاسلكي ، لأن ذلك قد يؤدي إلى تلفها، بفعل الحرارة التى تتولد من الشحن.





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كما أوضحت الشركة أنه في حالة سخونة بطارية الهاتف أثناء الشحن باستخدام MagSafe ، فسيؤدي ذلك إلى إيقاف الشحن عند الوصول إلى 80٪ ، مضيفة أنه في حالة توصيل هاتف آيفون بالشاحن اللاسلكي كابل الشحن Lightning ، فإنه سيتم الشحن عبر Lightning فقط.





وعند تنظيف الشاحن اللاسلكي MagSafe ، يجب أولا فصل الشاحن عن الطاقة وإزالة أي بقايا من الحلقة المعدنية بعد ذلك باستخدام قطعة قماش ناعمة أومبللة قليلا ، مع ضرورة تجنب استخدام أي منظفات كيميائية في عملية التنظيف.





وشاحن MagSafe هى عبارة عن إضافة مغناطيس في الآيفون يمكن من لصق أى شاحن لاسلكي على الهاتف مباشرةً، ويعمل مع أى غطاء مهما كان نوعه، وسيكون الأسرع عن أى شاحن أخر.





ويتيح الشاحن شحن جهازين فى وقت واحد، ويعد الشاحن بالنسبة للمستخدمين الذين يقضون أوقات طويلة على ممارسة ألعاب الفيديو، ويستخدمون الصور ، ويشاهدون الفيديوهات لوقت طويل، حيث يعزز الشاحن من أداء بطارية الآيفون التى تقارن دائما بأنها أقل من بطاريات الأندرويد.



