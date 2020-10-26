بالأرقام.. مجلس النواب يستعرض إنجازاته خلال أدوار الانعقاد الخمسة

استعرض مجلس النواب بالأرقام إنجازاته الرقابية والتشريعية في أدوار الإنعقاد الخمسة سواء من خلال التشريعات أو الأدوات الرقابية ممثلة في الأسئلة و طلبات الإحاطة و غيرها من الإتفاقيات الدولية.





ووصل إجمالي عدد القوانين إلى ١٠٥٢٨ قانونا ،في حين وصل عدد الإتفاقات الدولية إلى ٢٩٤ إتفاقية.





ووصل اجمالى الجلسات إلي ٣٦٩ جلسة وطلبات الاحاطة ٦٠٠٨ طلبات و البيانات العاجلة ١٢٧٨ بيانا و الاسئلة ٤١٣٣ سؤال و طلبات المناقشة العامة ٢٠٠ طلب و الاقتراحات برغبة الى ٣١٨٨ إقتراحا.