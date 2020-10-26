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برلمان

بالأرقام.. مجلس النواب يستعرض إنجازاته خلال أدوار الانعقاد الخمسة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 08:57 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
استعرض مجلس النواب بالأرقام إنجازاته الرقابية والتشريعية في أدوار الإنعقاد الخمسة سواء من خلال التشريعات أو الأدوات الرقابية ممثلة في الأسئلة و طلبات الإحاطة و غيرها من الإتفاقيات الدولية.

ووصل إجمالي عدد القوانين إلى ١٠٥٢٨ قانونا ،في حين وصل عدد الإتفاقات الدولية إلى ٢٩٤ إتفاقية.

ووصل اجمالى الجلسات إلي ٣٦٩ جلسة وطلبات الاحاطة ٦٠٠٨ طلبات و البيانات العاجلة ١٢٧٨ بيانا و الاسئلة ٤١٣٣ سؤال و طلبات المناقشة العامة ٢٠٠ طلب و الاقتراحات برغبة الى ٣١٨٨  إقتراحا.

وكان رئيس مجلس النواب افتتح الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس يوم الخميس 1 أكتوبر الماضى ، وبدأت الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، ثم تمت تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (478) لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادى الخامس للفصل التشريعى الأول، في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الأول من أكتوبر 2020.

جدير بالذكر أن المادة 115 من الدستور  تنص على: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر؛ فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور".

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة 9 أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب فض دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول في 25 أغسطس الماضي معلنًا عن جلسة عامة للبرلمان فى بداية شهر أكتوبر لبداية دور الانعقاد السادس.
بالأرقام.. مجلس النواب يستعرض إنجازاته خلال أدوار الانعقاد الخمسة
بالأرقام.. مجلس النواب يستعرض إنجازاته خلال أدوار الانعقاد الخمسة

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